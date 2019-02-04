№91110 Склад Ламбре Одесса

Ароматы – основное направление развития компании Ламбре. Специализированный интернет магазин E-lambre предлагает всю палитру запахов компании (мужские, женские и детские парфюмерные формулы).

Особенности парфюмерии от Ламбре в интернет магазине E-lambre

Объем флакона. Ароматические разработки в каталоге доступны в объемах 1,6, 20, 50, 75 и 100 мл!

1. Продолжительность звучания. Интенсивный ароматический эффект наблюдается на протяжении не менее 5 часов. Стойкость зависит еще от состава самого парфюма!

2. Для Вас предлагается номерная (анбрендовые запахи) и авторская коллекции ароматов Ламбре!

Ознакомиться со всем парфюмерным каталогом или изучить другие косметические товары Ламбре можно на сайте: http://e-lambre.od.ua или по телефону: (067) 559 45 44.

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