Славська громада заборонила використання поліетилену

Таке свідоме екологічне рішення депутати Славської селищної ОТГ прийняли на черговому засіданні сесії 24 жовтня 2018 р. Поліетиленові пакети планують замінити на паперові пакети та тканинні торбинки багаторазового використання.

За словами голови громади Володимира Беги, вчені довели, що розпад поліетилену триває понад 200 років, а ми щохвилини використовуємо його тоннами. «Франція, Італія та окремі штати США вже зрозуміли всі наслідки таких дій і відмовилися від використання поліетилену. У багатьох країнах вже проводять заходи, що мають на меті зменшити використання поліетилену. Славська ОТГ не може залишатись осторонь цієї болючої проблеми», – зазначив Володимир Бега.

Відмову від поліетилену у громаді будуть запроваджувати поступово, пропонуючи покупцям альтернативні варіанти: біологічні полімерні, паперові пакети чи тканинні багаторазові торбини.

Працівники ОТГ готують інформаційну кампанію на користь екологічного рішення. Закликають засоби масової інформації допомогти із висвітленням інформації про шкідливість поліетиленових пакетів, методи утилізації пластикової тари та необхідність обмежувати їх використання.

Робота із місцевим населенням також буде здійснюватися. Навчальні зустрічі проведуть по всіх освітніх закладах Славської ОТГ. На дітей очікують виховні години, тренінги та інформаційні зустрічі про забруднення навколишнього середовища та перехід на екологічно чисті матеріали.

Відділ фінансів ОТГ готує спеціальну програму матеріального заохочення для зразкових суб’єктів господарювання.

Славська громада впевнено і послідовно рухається шляхом розбудови курорту і промоції круглорічного відпочинку. Цими днями спеціалісти селищної ради ОТГ збиралися на семінар про брендування за участі радника Львівського ЦРМС. Захід організувала Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини в рамках проекту «Від стратегування до брендування: зміцнюємо спроможність громад» за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”.

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