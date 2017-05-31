Сміття з Трускавця вивезуть

Як інформує наше власне джерело, сьогодні, 31 травня, проходить зустріч заступника міського голови Трускавця Олексія Балицького з владою Дрогобицького району щодо вирішення проблеми із накопиченням сміття у Трускавці. Нагадаємо, що в Україні штучно створено «сміттєву» проблему для ряду міст, де міськими головами є представники партії «Самопоміч». Отже, ситуація із кількадневним невивезенням сміття із Трускавця (від неділі 28 травня до середи 31 травня) має виключно політичний підтекст.

Замість того щоб громадою спільно шукати рішення та шляхи виходу з ситуації, яка склалася в місті-курорті, окремі так звані «громадські активісти» штучно роздмухують проблему, намагаючись виставити курорт Трускавець у виключно непривабливому вигляді.

Є надія, що сьогоднішня зустріч в Дрогобицькій РДА матиме позитивний результат і накопичене протягом трьох-чотирьох днів сміття буде вивезене з міста-курорту.

Трускавецький вісник

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