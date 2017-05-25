Сміття з Трускавця вивозиться (фотофакт)

Запрошуємо на роботу будівельників та робітників з благоустрою. Тел. 096-606-33-68. Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Програма фестивалю “Східницьке літо” (0)Співак-трускавчанин презентуватиме свою книгу (0)Три виставки в один день: запрошує музей історії міста Трускавця (0)