Сніг поповнить дебет водосховища

By  | 16.01.2017 | Filed under: Новини

Снігопади минулого тижня додали роботи надзвичайникам. Як повідомив 16 січня на оперативній нараді в Трускавецькій міській раді заступник начальника Трускавецького відділу ДСНС України Володимир Гординський, чотири рази приходилося буксирувати автомобілі – двічі на дрогобицькому кільці, один раз біля санаторію «Карпатські зорі» і один раз на вулиці Помірецькій. Натомість міський голова Андрій Кульчинський каже, що у великих снігопадах є позитив – сніг поповнить дебет водосховища.

Представник ДСНС повідомив про проблему рибалок, які сідають на лід з дітьми, часто дошкільного віку. В час потепління така поведінка може закінчитися додатковою роботою для надзвичайників у вигляді пошуків трупів.

Володимир Гординський повідомив також, що надзвичайники їздили на виклик для зняття кішки з дерева – подія мала місце неподалік санаторію «Весна». Було піднято і тему скупчення собак на вул. Скоропадського – скаржилися люди, які йшли в неділю до церкви.

Трускавецький вісник

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