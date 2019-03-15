/15 березня відзначається Всесвітній день сну (World Sleep Day)/

Скажи мені, що тобі сниться і я скажу тобі хто ти. Бо сни — це наше життя у всіх його забарвленнях. Фізичне тіло людини живе 100 років, душа – 1000, дух – багато тисячоліть! Сни «зшивають» тіло, душу і дух. Якщо ми розгадаємо таємницю снів, ми знайдемо нові дороги до довголіття і безсмертя!

Сни звичні як дихання, тому ми їх не цінуємо, хоча в структурі капіталів вони займають особливе місце. В історії бувають то денні, то нічні епохи. «Прогрес – це сновидіння ХIХ століття, подібно тому, як воскресіння із мертвих було сновидінням Х століття», – стверджував німецький філософ Артур Шопенгауер. “Не випадково, що в сновидіннях перед людьми проходить все те, чим вони займаються у повсякденному житті, про що думають, турбуються, що бачать і роблять поки бадьоряться (Цицерон, „Про гадання”, I.22). Запитаємо: чи могла Тарасові Шевченкові явитися вночі «Періодична система елементів», яку знаменитий хімік Менделєєв побачив у сні? Ні, поет бачив інші сни.

Сни – це будівельники, вчителі і лікарі людської душі. Сни – це екскурсії в Минуле, яке ми перетворюємо в Сьогодення та в Майбутнє. Вчені експериментально довели, що під час сну відходи діяльності мозку каналізуються в «нижні поверхи» кишечника. „Відпрацьовані мізки” перетворюються в какашки… Сни, немов двірники, підмітають вулиці нашої душі, щоб вранці вона була чистішою. Есхіловский герой («Скутий Прометей») пишався тим, що він першим застосував тлумачення снів. Поль Елюар писав: «Поет – чуйний сновидець!..».

Маги і віщуни вважають сновидіння мистецтвом загартовування енергетичного тіла людини. Вони впевнені, що під час сну якась літаюча суть покидає тіло, щоб мандрувати в ноосфері, аросфері та інших сферах, долаючи часи і простори. Якось мені снилась Англія. Там об’явили міжнародний конкурс сновидінь. На спеціальних екранах демонстрували кращі сни світу. То чому б нам не організувати український конкурс снів? Це мало б і терапевтичне значення. Бо навіть читачі, які страждають безсонням, могли б записувати свої «сонні серіали».

Творчість, за висловом Марини Цвєтаєвої, це керований сон, це передбачення, пророкування. Сон — містичний зв’язок між життям і смертю. Сновидіння відкривають двері у потустороннє, у безсмертя. Під впливом Марини Цвєтаєвої свої «злети у сні і наяву» я записую у щоденник, котрий називається ПМ — Парадоксальна Муза. Десятки зошитів ПМ, які накопичилися за п’ятдесят років, зберігають сни-пригоди, сни-будови, сни-шляхи, еротично-політичні сни… ПМ — це мої космодроми для запуску ракет у «паралельний космос». Іноді бачу «звідти» невидимі зв’язки між людьми і явищами. Приведу іронічно-політичний приклад: «Серед інших снів запам’ятались багатопартійні збори-мітинг у моєму рідному колгоспі „Правда“ на Дніпропетровщині. Агрономи і тваринники, механізатори і доярки, вчителі і бухгалтери були в різних партіях і тому обирання голови колгоспу перетворилося у вибори правлячої партії, а сіяти і доїти корів було ніколи… Прокинувся і подумав: та це ж пародія на багаторічний „майдан“ у нашому багатопартійному державному колгоспі!

У стародавньому єгипетському тексті написано: „Бог створив сни, щоб вказувати шлях сплячому, очі якого знаходяться у пітьмі.“

Якщо спочатку було Слово, то я – син слів і снів! Сни – вища реальність! Тварини теж бачать сни, але людина стала використовувати „вищу реальність” у своїй практичній діяльності.

Сон – концентрація творчих здібностей людини. Належить осмислити роль снів як величезних скарбів, які будуть, можливо, головним багатством в умовах «космічної зими», катаклізмів … Сни дають енергію і подовжують життя. Тому нехай оживає поезія сновидінь! Нехай турботи скорочують наш сон, аби не робили його вічним!.. Поздоровляю читачів із Всесвітнім Днем сну!

Михайло Арошенко, поет, професійний сновидець, м. Дніпро, для «Трускавецького вісника»

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