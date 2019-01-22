Єднаймося браття

Корінням родин,

Щоб доля воскресла з руїни.

Бо ми українці і Бог в нас один,

Й одна як життя Україна.

До Дня Соборності України 22 січня в Трускавецькій центральній бібліотеці був проведений тематичний вечір «Соборність душ єднає Україну». Бібліотекарі читальної зали у цікавій формі висвітлили присутнім основні події 1917-1921 років, і згадали про «Живий ланцюг» 21 січня 1990 року, який організували патріоти між Львовом, Івано-Франківськом та Києвом, що став символом єдності народу. Було представлено відеоматеріали про боротьбу українського народу за власну незалежність і свободу.

З великим трепетом молодь слухала поезію: «До українців», «Україна єдина країна», «В день Соборності та Злуки», яка пробудила в їхніх серцях патріотизм і гордість за тисячі українців, які боролися і віддавали своє життя за нашу величну і святу Україну.

Виконання гімну «Боже великий єдиний» ще раз нагадало нам про молитву до Бога за Україну, за її волю, за свободу та за прозріння народу.

Нехай в ці світлі та величні дні Вифлеємська зірка сяє над кожною українською домівкою, над кожною родиною, над нашою прекрасною Україною.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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