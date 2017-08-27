Сьогодні день народження нашого “Кфменяра”.

Сьогодні день народження одного з перших українських буддистів Іван #Франко

Ось дуже крутий мотиваційний вірш. Написаний 150 років тому, коли ще не було всіх цих ваших лайф-коучів.

У коментарі – кліп від Один в каное

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ЧОВЕН

Хвиля радісно плюскоче та леститься до човна,

Мов диття , цікава, шепче і розпитує вона:

“Хто ти, човне? Що шукаєш? Відки і куди пливеш?

І за чим туди шукаєш? Що пробув? Чого ще ждеш?

І повзе ліниво човен, і воркоче, і бурчить:

“Відки взявся я — не знаю; чим прийдеться закінчить

Біг мій вічний — тож не знаю. Хвиля носить, буря рве,

Скали грозять, надять-просять к собі береги мене.

Хвилі — то життя, то гріб мій, пестощі і смерть моя;

Понад власним гробом вічно ховзаюсь тривожно я.

Поки лиш живу правдиво, поки гріб той підо мнов:

Вітер гонить, хвиля ломить — і я вже на дно пішов.

Що ж тут думать, що тужити, що питатися про ціль!

Нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль.

Кажуть, що природа — мати нас держить, як їм там тре,

А в кінці мене цілого знов до себе відбере.

Що ж тут думати? Тримає,то тримає, а візьме,

То візьме — ні в сім, ні в тому не питатиме мене.

Непогідний, несвобідний день мій, вік мій: жий чи гинь —

Все одно! Шукати цілі? Вік борись, плисти не кинь!”

Хвиля весело плюскоче та леститься до човна,

Ніжна, мов дитина, шепче і пришіптує вона:

“Човне-брате, втіх шукати серед смерті, верх могил —

Се ж не горе! Глянь на море, кілько тут несесь вітрил!

Не один втонув тут човен, та не кождий же втонув;

Хоч би й дев’ять не вернуло, то десятий повернув

І дійшов же до пристані. Та ніде той не дійде,

Хто не має цілі. Човен, як пливеш, то знай же, де!

Таж не все бурхає море, тихеє бува частіш.

Таж і в бурю не всі човни гинуть — тим ся ти потіш!

А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти!

Може, іменно тобі ся вдасть до цілі доплисти!”

Стрий, 13 іюня 1880

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