Сьогодні – День тверезості

3 жовтня за неофіційною традицією нації, які живуть в різних країнах світу, відзначають День тверезості. Для українців цей день особливо актуальний, адже свідома інтелігенція вкрай занепокоєна через знищення тверезості народу України, одними з основних наслідків чого є низький рівень здоров’я, низька тривалість та якість життя, виродження української нації.

Особливу загрозу несе споживання алкоголю підлітками та молоддю внаслідок штучно створеної привабливості алкоголю для населення, широкої реклами та його фізичної доступності, що тягне за собою низку проблем: знайомство дітей та молоді з алкоголем, побутове пияцтво, алкогольну залежність, нещасні випадки й злочинність, смертність від причин, пов’язаних з споживанням алкоголю та інші.

За даними ВООЗ, якщо рівень споживання абсолютного алкоголю в країні перевищує 6–8 л на душу населення за рік, то відбуваються процеси незворотних змін генофонду нації, тобто починається процес виродження й нація стає вимираючою.

Саме тому необхідно захистити народ України від алкогольно-тютюнового винищення та виховати свідому тверезість у підростаючого покоління. Сьогодні більш відповідальнішої та важливішої справи, ніж навчати людей тверезому, здоровому способу життя, без якого не може бути навіть мови про духовне, моральне та фізичне відродження нашої нації не має.

Розуміючи всю складність ситуації, пов’язаної з алкоголізацією, розвинені країни встановили ряд обмежень, щоб зберегти своє населення.

День тверезості закликає світову громадськість дати бій споживанню алкогольних виробів… У кожному місті і країні він відзначається по-різному. Але майже всюди в честь Дня тверезості проводяться громадські акції та конференції, інформаційні заходи, що поширюють відомості про шкоду і незворотну дію алкоголю на людський організм.

Потрібно розпочати з найменшого:

1) Прийняття Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони торгівлі алкоголем в нічний час з 22 до 8 години) № 6137 від 24.02.2017;

2) Законодавчо надати (повернути) право органам місцевого самоврядування обмежувати час продажу алкогольних та інших подібних виробів.

ГО «Твереза Україна»

Також читайте