Сьогодні діє принцип – розбазарити все!

Протягом останніх двох місяців у Дрогобичі не вщухають дискусії щодо використання приміщення шаховим клубом «Софія». Чиновники та деякі депутати наполегливо доводять, що їх позиція по звільненню приміщення клубом значно вплине на доходи бюджету. Але в цій позиції, на жаль, в багатьох випадках щось присутнє від лукавого. Адже для нікого не є секретом, що для великого приміщення в центральній частині міста вже підібрано «достойного» власника. Таким методом практично всі колишні приміщення комунальної власності стали приватною власністю близьких до влади людей. Все це відбувається через закритість процесу використання майна, яке є власністю територіальної громади.

Сьогодні орган місцевого самоврядування не виконує одне з найважливіших завдань – раціонального використання майна громади. В місті відсутня стратегія управління комунальним майном. При тому що формально існує документ Програма соціально- економічного розвитку міста, який повинен описувати ситуацію, наявні проблеми, шляхи їх вирішення. Вдалось ознайомитись аж з двома проектами цього документа. На сайті міської ради один з них і досі визначено як проект в додатку до рішення сесії від 6.12.2012, де його затвердили як офіційну Програму.

В розділі «управління комунальним майном» мало про що можна довідатись. Цей розділ менший, ніж інформація про діяльність міської лазні. І дані в обох проектах надто різняться. В одному проекті зазначено, що станом на 1.01.2016 р. нежитлове нерухоме майно комунальної власності налічує 170 об’єктів загальною орієнтовною площею 172914,1 м2, а в другому вже 291 об’єкт і площа 151410 м2. 6254,1 м2 передано в оренду. А як використовується решта сотні тисяч метрів майна? Програма визначає, що прогнозується надходження від продажу комунального майна в бюджет в 2017р. – 3,5 млн. грн. і затверджено її 6.12.2016 р. А в бюджеті, прийнятому 20.12.2016 р., заплановано цифру 0,8 млн. грн. Трохи дивує така система планування.

Формально існує і затверджена програма приватизації комунального майна на 2017 р. Цей документ не визначає конкретних заходів, термінів виконання, виконавців і жодних даних по наявному майну. Тут зосереджено ряд норм, які містить чинне законодавство. І самим абсурдом є те, що вона слово в слово переписана з аналогічної програми на 2016 р. В місті зовсім відсутній буд-який регламентуючий документ щодо умов та правил з питань оренди майна. Дані факти засвідчують, що комунальним майном керують чиновники і депутати безсистемно, на свій розсуд і зовсім не володіють ситуацією.

Відповідно до звіту заступника міського голови, який розмішений в «Галицький зорі» 21.12.2016 р., тільки тепер проводиться інвентаризація комунального майна. Все це дає можливість певним партіям, фейковим громадським організаціям орендувати за безцінь приміщення і в багатьох випадках створювати значні борги з орендної плати.

А ще набагато гірша ситуація з використанням землі комунальної власності. Тільки один приклад. Сотні гектарів землі використовують практично недіючі підприємства-банкрути і не сплачують за її використання. Тому сьогодні необхідно провести громадську експертизу діяльності виконаних служб щодо ефективного управління комунальним майном, дані довести до відома громади, розробити та затвердити конкретний план дії щодо прозорого та ефективного використання комунального майна. Громада міста повинна володіти інформацією про кількість приміщень та їх площу, хто і на яких умовах орендує майно, заборгованість з орендної плати, наявність вільних приміщень, на яких засадах відбувається процес приватизації, що це дає громаді. Сьогодні діє принцип – розбазарити все при діючій каденції, а майбутнє нас не турбує.

Сергій Юзефів, громадський активіст, м. Дрогобич

Трускавецький вісник

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