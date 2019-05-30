Сьогодні Святослав Вакарчук звернеться до трускавчан

By  | 18.06.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 18 червня, у Львові відбудеться концерт фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, котрий на позачергові парламентські вибори йде під номером першим партії «Голос». В ці хвилини у Трускавці на центральній площі монтується апаратура, щоб трускавчани та гості курорту мали можливість дистанційно бути учасниками цього дійства-концерту. Аналогічно апаратура встановлюється і в сусідньому Дрогобичі, інформує наше власне джерело.

Тож організатори запрошують всіх сьогодні, 18 червня, о 20.00 прийти на центральну площу Трускавця і послухати виступ Святослава Вакарчука.

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