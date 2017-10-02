Сьогодні у райдержадміністрації відбулася прес-конференція з приводу подій, які сталися цими вихідними на Дрогобиччині

У прес-конференції взяли участь голова райдержадміністрації Володимир Шутко, Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський та його заступник Олексій Балицький, Стебницький міський голова Петро Старосольський, директор СГХП “Полімінерал” Володимир Коваль, керівники служб ДСНС та правоохоронних органів.

Вони відповіли на запитання представників центральних телеканалів та місцевих засобів масової інформації з приводу обвалу карстових порід біля на автодороги Дрогобич-Трускавець. Голова райдержадміністрації Володимир Шутко повідомив про низку першочергових заходів, які було здійснено владою та спеціалізованими службами для попередження нещасних випадків в районі провалля, та про заходи, які попередньо вживалися у попередні роки місцевою владою з метою недопущення надзвичайної ситуації (найновіші – звернення сесії районної ради до ВРУ та Кабінету Міністрів щодо передбачення у Державному бюджеті України коштів на проведення необхідного комплексу природоохоронних робіт для збереження екологічної та техногенної безпеки регіону, звернення районної комісії з питань ТЕБ та НС щодо розгляду ситуації навколо “Полімінералу” на обласній комісії тощо). Очільник району, а також директор заводу повідомили, що постійним моніторингом ситуації, обстеженням території, вивченням подальших наслідків обвалу займаються науковці ТзОВ «Інститут «ГІРХІМПРОМ» та Івано-Франківського національного університету нафти і газу, фахівці державної екологічної інспекції. Про їхні висновки буде повідомлено громадськість.

На даний час дорожні служби виставляють відповідні попереджувальні знаки. Залишається актуальною заборона на проїзд дорогою великовагової техніки та на відвідування місця події цивільними особами.

З метою безпеки мешканців закликають не відвідувати місце обвалу.

Прес-служба Дрогобицької РДА

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