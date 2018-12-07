Сьогодні в Бориславі – День жалоби

By  | 07.12.2018 | Filed under: Новини

П’ятницю, 7 грудня, у Бориславі оголошено день жалоби. Відповідно до розпорядження міського голови Борислава Ігоря Яворського у місті оголошено день жалоби з метою гідного вшанування пам’яті учасників АТО, які 5-6 грудня відійшли у вічність – Михайла Юркевича та Романа Макоуса.

На знак скорботи цього дня приспущено Державний прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях міської ради, виконавчих органів міської ради, підприємствах, установах та організаціях міста. Також обмежено проведення розважально-концертних заходів та трансляцію розважальних теле- та радіопередач на території міста, а також діє заборона на звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

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