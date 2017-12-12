Сьогодні вночі у Стебнику згорів автомобіль ВАЗ

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 14 грудня о 00:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Стебник на вул. Сагайдачного в легковому автомобілі «ВАЗ-2109».

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ державної пожежно-рятувальної частини № 37 м. Стебник. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу автомобіль був охоплений вогнем. Пожежу локалізовано о 01:04 та ліквідовано о 01:13. Вогнем знищено автомобіль. Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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