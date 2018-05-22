Соціальні послуги стають ближчими до людей

Завдяки урядовій підтримці в територіальних громадах створюються сучасні центри надання соціальних послуг, аби державну допомогу отримав кожен, хто її потребує

Сьогодні на виплати в соціальному страхуванні витрачається близько 200 млрд грн., 145 млрд грн коштів державного бюджету спрямовуються на державні соціальні програми. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман поставив завдання – створити нову систему надання соціальних послуг. Соціальні послуги мають надаватися безпосередньо за місцем проживання людини, яка потребує державної допомоги. Якість таких послуг має бути однаково високою і в містах, і в сілах.

Однаково якісні послуги в містах і селах

Урядова реформа децентралізації вирішує цю проблему: 665 утворених територіальних громад (ОТГ) вже взяли на себе нові повноваження, у тому числі з питань соціальної політики. Зараз уряд допомагає ОТГ створювати сучасні центри надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс». У минулому році з державного бюджету було виділено 52,4 млн грн. місцевим бюджетам міст Кам’янське, Київ, Львів, Одеса та Харків на створення таких центрів. Цього року бюджетні кошти на ці цілі отримають 8 міст обласного значення (Бахмут, Дружківка, Кам’янське, Кропивницький, Мирноград, Новоград-Волинський, Рубіжне, Чернігів) та 8 об’єднаних територіальних громада (Мереф’янській міській, Радивилівський міській, Гніздичівській селищній, Мельниця-Подільській селищній, Скала-Подільській селищній, Байківецькій сільській, Великодедеркальській сільській, Студенянській сільській). Загальна сума бюджетної підтримки сягне 142,7 млн грн.

Також Уряд підтримує новостворені територіальні громади самостійно відкривати центри надання адміністративних послуг, допомагає закуповувати необхідне комп’ютерне обладнання. Таку техніку отримали вже 40 громад, наразі планується обладнати робочі місця ще для 200.

Субсидії призначатимуться окремо

Натомість призначення виплат планується навпаки централізувати. Це дасть змогу приймати рішення оперативно і правильно. Нову модель планується апробувати у Новоград-Волинському районі Житомирської області. На сьогодні у місті функціонує два управління соціального захисту – міське та районне.

У новій моделі центр надання адміністративних послуг міста здійснюватиме нарахування та виплату усіх видів програм також і для мешканців 4-х об’єднаних територіальних громадах, що створені у цьому районі. При цьому у всіх громадах будуть власні фронт офіси. На будівництво нового офісу у Новоград-Волинському з держбюджету вділено 8 млн грн., ще 5 млн грн. витратить місцевий бюджет. Будівництво планується завершити до кінця року.

Селянам вже не потрібно їхати за призначенням пенсії у місто

Зручнішою стає система пенсійних виплат. Вже сьогодні в 385 об’єднаних територіальних громадах працюють представники Пенсійного фонду. Створено 814 віддалених робочих місць з доступом до інформаційної системи Фонду. Це означає, що, громадяни, що проживають у сільській місцевості, можуть без черг отримати повну інформацію про пенсійні виплати за місцем проживання.

17 обласних центрів та 95 міст обласного значення, 300 об’єднаних територіальних громад взяли на себе повноваження із здійснення контролю у сфері охорони праці. Це дозволить ефективніше захищати права працівників. Реформа децентралізації торкнулася і Державної служби зайнятості. Тут філософія наступна: законодавство пропонує широкий набір інструментів та програм сприяння працевлаштування безробітним, а місцева влада за допомогою фахівців служби зайнятості формує власні програми зайнятості населення.

Новий принцип соцдопомоги – «гроші ходять за людиною»

30 програм Мінсоцполітики зараз передано на місця і функціонують за принципом «гроші ходять за людиною». Зокрема, У цьому році було змінено підходи до забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та надання житлових субсидій. Ці зміни створили передумови для запровадження повної монетизації програми субсидій у 2019 році. Головне ж, що такий принцип посилює соціальний захист людей, що потребують державної допомоги і гарантує, що таку допомогу отримають всі.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України: «Уряд і Міністерство соціальної політики підтримують створення в територіальних громадах сучасних центрів, в яких мають бути нормальні умови, в яких мають бути доступні соціальні послуги без зайвих черг, без зайвих зволікань. Наша мета полягає в тому, щоб зробити послуги електронними, зручними для того, щоб людина могла отримати соціальну послугу навіть не виходячи з дому».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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