Яскравим спалахом-гала-концертом завершився Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна у Трускавці-2017». Гала-концерт пройшов 12 січня у Палаці культури імені Т. Шевченка.

Тригодинне дійство завершилося нагородженням переможців – гран-прі отримали вокалістка Єва Гальперіна з Києва та зразковий ансамбль танцю «Джерельце» ПК Червонозаводського району міста Харкова (керівник Максим Кощавець). Авторитетне професійне журі присудило призи в різних номінаціях та різних вікових категоріях, тож без нагород не залишився ніхто. Навіть статус учасника (лауреата) фестивалю – це вже путівка в мистецтво, заявка на серйозні наміри щодо подальшого розвитку юного таланту.

Але нагородження було аж в кінці дійства. А перед тим – яскраві, барвисті, соковиті, розкуті, запальні, ліричні, епатуючі, ніжні, впевнені виступи окремих виконавців та колективів (вокальних та хореографічних). Практично кожен виступ заслуговує на те, щоб про нього сказати кілька добрих слів, відмітити новизну чи професіоналізм, заряд бадьорості чи ніжності, який залишали після себе ті чи інші учасники для всієї зали – заповненого вщерть «тисячника» ПК ім. Шевченка, найбільшої концертної зали у Трускавці. Танець «Коломийка» від трускавецьких «Золотих дітей», чудові голоси Артура Галаса з Жовківщини (Львівська область) та Артема Прохоренка (м. Дніпро), чемоданний настрій народного театру сучасної хореографії «Фенікс» із Запоріжжя», весела та рухливо «Нова історія про Рапунцель» у постановці зразкового колективу сучасного та естрадного танцю «Міріданс» з Чернігова, «Харківські погулянки» народного аматорського колективу ансамблю танцю «Сонцеворот» – та хіба перелічиш ті всі виступи, які направду сподобалися! Бо як не згадати постановку «У глибині небес» шоу-балету «Феєрія» з міста Дніпра чи «Цитадель крижаної корони» запорізького народного театру сучасної хореографії «Фенікс», як промовчати про талановитих виконавиць з Івано-Франківщини чи Закарпаття, як оминути увагою зразкову хореографічну студію «Вояж» із міста Сарни Рівненської області, яка завоювала аж три перші місця в різних номінаціях! Та все ж фаворит був, принаймні такого виступу як композиція «Запали вогонь. Слобожанські джигуни» від володаря цьогорічного Гран-прі з хореографії давно не доводилося бачити, наскільки рухливими, майстерними були харків`яни з ансамблю «Джерельце», заводячи публіку, додаючи енергії, драйву, викликаючи подив, захоплення і певною мірою навіть заздрість – це ж треба так вміти!

В церемонії нагородження кращих серед кращих взяли участь голова правління ГО «Яскрава країна» Ольга Обласова, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, заступник генерального директора готельно-курортного комплексу «Карпати» Руслан Пристай (як представник спонсора та мецената фестивалю впродовж 8 років), меценат і давній друг фестивалю з green-парку «Сергіївка» на Півдні України, титуловані члени журі Ірина Кощавець, Олександр Плахотнюк, Галина Голубєва та Мирослава Семенова (представники Харкова, Львова та Києва). Привітала переможців і хресна мама «Яскравої країни у Трускавці», секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренка. Переможці отримали не лише грамоти та призи, але й шанс на вдосконалення – кільком вокалістам та колективам надано можливість взяти участь у фестивалях на березі Чорного моря (місто Сергіївка Одеської області, «Яскрава країна збирає друзів»), в місті Дніпрі («Яскрава країна дитинства») та в «Трускавецькій фієсті-2017», яка пройде на базі ГКК «Карпати».

«Яскрава країна у Трускавці-2017» завершилася, але тільки починаються фестивалі та інші заходи від ГО «Яскрава країна» в 2017 році, а їх чимало. До речі, вже в лютому у місті Дніпро пройде фестиваль сучасної хореографії «Orange Pelican Dnipro», в якому також візьмуть участь окремі з призерів нашого трускавецького фестивалю. І маємо надію, що зовсім скоро залишилося чекати на той час, коли на небосхилі української естради світитимуть наші яскраві зірки, а всіляка нечисть, котра окупувала екрани українського телебачення, піде, куди належиться.

Спалах свідчить про народження нової зірки, фестиваль також. Є надія, що зірки, викохані та виплекані «Яскравою країною», будуть яскравими.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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