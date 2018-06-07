Спацер по старому Трускавцю

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Продається земельна ділянка з житловим будинком в м. Трускавець по вул. Бориславська (пл. 10 сот.). Земельна ділянка розташована в зоні багатоповерхової квартирної житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Поруч з житловим цегляним будинком (заг. пл. 145 кв.м.) розташований цегляний гараж на 2 автомобіля. Територія [...]