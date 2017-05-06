Співак-трускавчанин презентуватиме свою книгу

Фронтмен групи «МЕРІ» трускавчанин Віктор Винник презентуватиме свою книгу «90/60/90». Про це співак повідомив на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Презентація пройде в Києві в книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3) у середу, 24 травня, о 18.30.

- Друга назва цієї книги “Без імен”, бо там йдеться про різних людей, – привідкриває завісу таємниці Віктор Винник. – Тож щоб нікого не образити, нікого і не названо.

А на четвер, 25 травня, заплановано презентацію книги у Львові. Є інформація, що презентацію книги трускавчанина Віктора Винника буде проведено і в місті-курорті.

Трускавецький вісник

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