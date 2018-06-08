Спомин про Костянтина Степанкова

By  | 08.06.2018 | Filed under: Новини

6 червня в читальній залі Трускавецької міської бібліотеки відбувся відеопортрет “Український актор, педагог Костянтин Степанков” з приводу 90-річчя від дня його народження.

Степанков був цілою епохою в українському кінематографі, як актор, який створив багато цікавих образів. Талант його засяяв різними гранями в десятках фільмів.

Учням ЗОШ №1 було запропоновано фільмографію К.Степанкова, спогади із життя і епізод з фільму “ Анничка”. Ми впевнені, що для молодих глядачів, які подивилися цю стрічку, вона стала одкровенням…

Персонажі з “Камінного хреста”, «Комісарів”, “Аннички”, “Захара Беркута”, “Думи про Ковпака”, “Білого птаха з чорною ознакою” житимуть на екранах і в пам`яті глядачів, а спомини лишаться завдяки фільмові.

Молоді люди були зачаровані таким талановитим актором з колоритним голосом, якого подарував нам великий світ мистецтва, і запропонували, щоб частіше демонструвати і знайомити їх з такими цікавими і творчими персонажами. Тому що це наша національна гордість і про це треба пам`ятати.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

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