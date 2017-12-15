Спортсменки з Дрогобича – у Книзі Рекордів України

By  | 15.12.2017 | Filed under: Новини

14 грудня у Києві в НСК «Олімпійський» відбулася презентація нового видання  Книги рекордів «Національний Реєстр Рекордів України-2018». На заході були присутні кілька сотень людей, зокрема майже усі рекордсмени, представлені у книзі. В урочистостях взяв участь заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Микола Мовчан. Він зауважив, що значну частину української Книги Рекордів  становлять спортивні досягнення.

Усіх рекордсменів урочисто запрошували на сцену та нагородили особистими примірниками Книги рекордів. Серед рекордсменів були наші землячки Табачинська Олександра-Марія та Пилип’як Юлія, вихованки Дрогобицької ДЮСШ відділення спортивної акробатики. Це ще один  важливий крок у здобутку наших спортсменок.

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