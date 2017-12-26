Спортсмени порадували Святого Миколая

22-24 грудня 2017 р. у Пусто митах проходив ХХІІІ традиційний турнір з вільної боротьби до дня Святого Миколая. У змаганнях взяли участь 140 юнаків і дівчат з усіх спортивних шкіл та клубів Львівщини. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець».

Семеро вихованців відділення вільної боротьби Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» стали призерами святкового турніру: Кірчей Микола, Кірчей Назар та Кривень Олександр вибороли другі місця і срібні медалі, а у Сальнікової Аліни, Дзюбайло Андріани, Пядухова Олега та Побережного Іллі – треті місця і бронзові медалі (тренер ДЮСК Семен Гардій). Окрім грамот, кубків та медалей усі призери традиційного турніру з вільної боротьби отримали подарунки від Св. Миколая.

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