Спортсмени з Дрогобича успішно виступили на міжнародних змаганнях у Литві

By  | 12.06.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, нещодавно у м. Висагінасі (Литва) завершилися міжнародні змагання зі стрибків на акробатичній доріжці та стрибків на батуті. У змаганнях взяли участь спортсмени з восьми країн – Литви, Латвії, Естонії, Бельгії, Казахстану, Білорусі, України та Росії.

Серед спортсменів, які представляли Україну, було четверо вихованців Дрогобицької ДЮСШ імені Івана Боберського. Вони здобули медалі різного ґатунку, виступаючи у трьох вікових групах.

Так, серед дівчат 2006-2007 р.н. Євгенія Жгута виборола І місце.

Серед юнаків 2002-2004 р.н. Михайло Лесишин також піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу, а Олег Мазурик виявився четвертим.

Серед юнаків 2001 р.н. і старших Віталій Войтів посів ІІ місце.

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