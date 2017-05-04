Спортивні анонси

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», у суботу, 6 травня, команди вихованців ДЮСК «Спортовець» братимуть участь у юнацьких турнірах з боксу (м. Самбір) та з волейболу (м. Старий Самбір).

11- 12 травня у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» будуть проводитись спортивно-розважальні ігри «Старт до Олімпу» серед учнів 1 класів СЗШ і серед дітей дошкільних закладів м. Трускавця пам’яті першого директора ДЮСК «Спортовець» Лоба І.П. та зональні змагання обласного фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю «Козацький гарт» – 2017».

А 11 травня у Львові вихованці відділення плавання ДЮСК «Спортовець» змагатимуться на першості області з плавання серед учнів 2007-2008 р.н. ДЮСШ Львівщини.

Трускавецький вісник

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