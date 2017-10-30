Спортивні анонси

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 2-4 листопада у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК відбудуться обласні змагання з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2004 – 2006 р.н. ДЮСШ Львівщини.
3-5 листопада у м. Калуш (Івано-Франківська обл.) вихованці відділення боксу ДЮСК «Спортовець» візьмуть участь у Міжнародному юнацькому турнірі з боксу, присвяченому пам`яті загиблим героям АТО.
А 9-11 листопада у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» відбудуться обласні змагання з волейболу серед дівчат 2004 – 2005 р.н. ДЮСШ Львівщини.
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