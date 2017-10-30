Спортивні анонси

Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

Human & Hunter то команда досвідчених спеціалістів в наданні послуг кадрового консалтингу, рекрутації та селекції, а також тимчасового працевлаштування за кордоном. Нашими партнерами є такі відомі компанії як Fiat, Philips, Whirlpool, Indesit та багато інших. Ми ретельно та сумлінно виконуємо свої обов’язки в рамках Польського законодавства. З нами Ви зможете більше. Просимо всіх, хто зацікавився [...]