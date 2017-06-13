Спортивні заходи з нагоди 190-ліття курорту Трускавець

З нагоди відзначення 190 річниці міста Трускавець у спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» проведено спортивні змагання з тенісу, волейболу та баскетболу. Організатори змагань – Трускавецька міська рада та ДЮСК «Спортовець» (директор ДЮСК Любомир Мацькович).

З 16 по 18 червня на тенісних кортах ДЮСК «Спортовець» проводився Всеукраїнський юнацький турнір з тенісу «День Трускавця» до 10 та 14 років. Участь у змаганнях брали юні тенісисти з Києва, Мукачевого, Ужгорода, Тернополя, Львова, Стрия та Трускавця.

Призерами турніру стали:

- одиночний розряд:

- хлопці до 14 років: 1 м – Джурджа Артем (Ужгород); 2 м – Петровський Захар (Тернопіль); 3 м – Плоскодняк Михайло (Трускавець);

- дівчата до 14 років: 1 м – Карпяк Вікторія (Трускавець); 2 м – Микитин Яна (Трускавець); 3 м – Маслей Маріанна (Мукачево);

- дівчатка до 10 років: 1 м – Кільчицька Моніка; 2 м – Максимів Софія (Стрий); 3 м – Калита Олена (Трускавець).

- парний розряд:

- хлопці до 14 р.: 1м – Вальдрат Нікіта (Львів)/Іванців Данило (Львів);

- дівчата до 14 років: 1 м – Микитин Яна (Трускавець)/Карпяк Вікторія (Трускавець) – вихованці тренера відділення тенісу ДЮСК Ігоря Микитина.

18 червня 2017 року у спортивному залі ДЮСК «Спортовець» відбувся баскетбольний турнір (3 х 3) та матчева зустріч з волейболу.

У матчевій зустрічі з волейболу серед команд ДЮСШ м. Самбору та Трускавецького ДЮСК «Спортовець» (дівчата 2005 р.н.) перемогу вибороли трускавчани (тренери відділення волейболу ДЮСК Олена Крамар та Юрій Бєлов).

У турнірі з баскетболу (3 х 3) змагалось дев’ять команд з числа вихованців відділення баскетболу ДЮСК «Спортовець». У старшій віковій групі перемогу виборола команда «МАЯМІ ХІТ», у середній віковій групі команда «GSW», у молодшій – переможець змагань команда «ДАЛЛАС».

В конкурсі на влучність попадання м’яча у баскетбольний кошик перемогу отримали Рентюк Сергій, Петрученко Олександр та Стецькович Святослав (всі учасники – вихованці тренера відділення баскетболу ДЮСК Романа Підцерковного).

Усі переможці та призери спортивних змагань з нагоди 190 річниці міста-курорту були нагороджені грамотами і медалями відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради (завідувач відділу Роман Коваль).

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

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