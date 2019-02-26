№91662 Споживчі кредити

By  | 26.02.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» продовжуємо інформувати громадян про важливе.
Сьогодні говоримо про споживчі кредити, про те, що треба знати про умови договору на що звертати увагу в першу чергу.
Відносини між позикодавцем та споживачем регулюються Законом України « Про споживче кредитування».

Споживчий кредит-це грошові кошти, які надаються позичальником споживачу на придбання товарів,робіт, послуг для задоволення своїх потреб, які не пов`язані з:

• підприємницькою діяльністю;
• незалежною професійною діяльністю;
• виконанням обов`язків найманого працівника.

Зазначаємо, що договір про споживчий кредит та зміни до нього укладаються у письмовій формі. Що обов`язково повинно міститись у договорі:

• загальний розмір кредиту;
• порядок, умови та строк надання кредиту;
• реальна річна відсоткова ставка та загальна вартість кредиту (станом на дату укладення договору);
• відсоткова ставка, її тип, порядок обчислення (у т.ч. порядок зміни та сплати відсотків);
• порядок повернення кредиту та сплати відсотків(у т.ч. достроково);
• види забезпечення кредиту.

Чи можна відмовитись від кредитного договору?
• Споживач має право відмовитись від кредиту протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, попередньо повідомивши позичальника у письмовій формі;
• Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, споживач зобов`язаний повернути гроші та сплатити відсотки за період користування ними.

ПАМ`ЯТКА: СПОЖИВАЧ НЕ ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ СПЛАЧУВАТИ БУДЬ ЯКІ ІНШІ ПЛАТЕЖІ ЧЕРЕЗ ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ.

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