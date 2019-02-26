№91662 Споживчі кредити

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО СПОЖИВЧІ КРЕДИТИ

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» продовжуємо інформувати громадян про важливе.

Сьогодні говоримо про споживчі кредити, про те, що треба знати про умови договору на що звертати увагу в першу чергу.

Відносини між позикодавцем та споживачем регулюються Законом України « Про споживче кредитування».

Споживчий кредит-це грошові кошти, які надаються позичальником споживачу на придбання товарів,робіт, послуг для задоволення своїх потреб, які не пов`язані з:

• підприємницькою діяльністю;

• незалежною професійною діяльністю;

• виконанням обов`язків найманого працівника.

Зазначаємо, що договір про споживчий кредит та зміни до нього укладаються у письмовій формі. Що обов`язково повинно міститись у договорі:

• загальний розмір кредиту;

• порядок, умови та строк надання кредиту;

• реальна річна відсоткова ставка та загальна вартість кредиту (станом на дату укладення договору);

• відсоткова ставка, її тип, порядок обчислення (у т.ч. порядок зміни та сплати відсотків);

• порядок повернення кредиту та сплати відсотків(у т.ч. достроково);

• види забезпечення кредиту.

Чи можна відмовитись від кредитного договору?

• Споживач має право відмовитись від кредиту протягом 14 календарних днів з дня укладення договору, попередньо повідомивши позичальника у письмовій формі;

• Протягом 7 календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, споживач зобов`язаний повернути гроші та сплатити відсотки за період користування ними.

ПАМ`ЯТКА: СПОЖИВАЧ НЕ ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ СПЛАЧУВАТИ БУДЬ ЯКІ ІНШІ ПЛАТЕЖІ ЧЕРЕЗ ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ.

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