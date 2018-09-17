Станиля не хоче давати землю під новий трускавецький цвинтар

By  | 17.09.2018 | Filed under: Новини

У неділю, 16 вересня, в Народному домі села Станиля Дрогобицького району пройшли громадські слухання щодо врахування громадських інтересів до містобудівної документації «Детальний план для відведення КП «Парк Курортний» Трускавецької міської ради земельної ділянки під облаштування міського кладовища». Мова йде про 8,7 га землі для трускавецького цвинтаря із земель, які перебувають в постійному користуванні ДП «Дрогобицьке лісове господарство». Земля знаходиться в адміністративних межах Станильської сільської ради. Розробником проекту містобудівної документації по цвинтарі є Державне підприємство Державний інститут проектування міст «Містопроект», а замовником детального плану території – Дрогобицька РДА.

Вів громадські слухання сільський голова Станилі Михайло Сащук. На збори громади прийшло 32 станильчан, у тому числі й деякі депутати сільської ради. Всі вони категорично виступали проти виділення землі під новий цвинтар. Аргументи були найрізноманітніші – від «не треба було свою землю розпродувати» до «нас не приймають в міській лікарні», від «робіть цвинтар собі біля колії чи в Орові або Доброгостові» до «Трускавець нам і так вже зробив багато зла зі сміттєзвалищем, забрудненням води, забрав у нас біля 80% станильської землі, а тепер ще й хоче здорові дубки повирубувати». Найпростішим аргументом було «Та лишіться ви вже нарешті Станилі!».

Владу Трускавця на слуханнях представляли міський голова Андрій Кульчинський, заступник міського голови Олексій Балицький, депутати ТМР Юрій Наконечний, Іван Герльовський, Віра Сазонова, головний архітектор міста Зіновій Кушнір. Всі аргументи, які висловлювали мер Трускавця та його заступник, станильчани до уваги не брали. Після годинних дебатів присутні 32 мешканців с. Станиля одноголосно сказали «Ні!» новому трускавецькому цвинтареві на станильських землях. В мерії Трускавця подумують над подальшими своїми кроками.

Питання нового цвинтаря є досить актуальним для Трускавця, бо на існуючому місця залишилося не більше, ніж на півроку поховань.

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