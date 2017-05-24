Старовинні ремесла в трускавецькій бібліотеці

By  | 24.05.2017 | Filed under: Новини

Україна – країна талантів. Ще із часів Київської Русі вона була відома своїми культурними надбаннями. Та й тепер, заглянувши в кожне місто чи село, можна зустріти людей, що дивують своєю творчістю.

В URBAN-бібліотеці Трускавця 23 травня відбулася народознавча година «Старовинні ремесла», на якій присутні ознайомилися із старовинними видами народних ремесел: ткацтво, килимарство, гончарство, ковальська справа, різьба по дерева, металу, каменю. Про це повідомила завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка.

Під час заходу присутні згадали народного майстра України, знаного трускавчанина, майстра-текстильника Михайла Біласа, роботи якого продовжують жити у музеї. Зворушливо прочитала вірш про музей М.Біласа «Скарби музею» поетеса Стефанія Шумило. А Валерія Дендяк прочитала вірш «Давні предки».

Презентували свою творчість і трускавчани., що пройшли до бібліотеки. Сойка Ольга Володимирівна ознайомила присутніх з незвичайною технікою «обертання дротом», яким майстерно володіє. Пані Оля продемонструвала глядачам свої чудо-вироби із мідного дроту, в основному це автентичні жіночі прикраси. Також вона дала майстер-клас, як можна зробити цікаву застібку для будь-якої прикраси, та подарувала присутнім декілька своїх виробів.

Неповторною красою вразила вишивка членкині Ліги Українських жінок м. Трускавця Касьян Віри Степанівни.

Зустріч з такими творчими людьми завжди приносить задоволення, надихає, навчає і спонукує творити добро, творити прекрасне.

Трускавецький вісник

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