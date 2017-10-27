Стартував етап відбору кандидатів до відзначення Премією «Гордість Трускавця – 2017»

Стартував процес відбору кандидатів на відзначення Премією «Гордість Трускавця – 2017». Премія була заснована в 2016 році і перше відзначення проходило 21 січня цього року в ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття».

Емблемою премії і її символом є «Кришталевий лотос». Премією відзначаються люди і заклади, діяльність котрих найбільш сприяла промоції і популяризації міста-оздоровниці в році, що минув. Мета премії – популяризація міста-курорту в Україні та світі і пропагування туристичної привабливості нашої країни. Заснувала премію ГО «Європейська інтеграція України» у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який і буде патронувати цей захід. Також традиційно патронувати Премію будуть голова Львівської ОДА і міський голова Трускавця.

Цього року до складу журі Премії будуть входити крім президії ще й Громадська рада, в яку ввійшли представники трускавецької громадськості, а також незалежний Експертний комітет, який складається з відомих рестораторів, готельєрів та інших вузькопрофільних спеціалістів, котрі професійно і незаангажовано оцінюватимуть заклади, що номінуються на Премію.

Отож в п’ятницю, 27 жовтня, в Трускавці відбулось перше засідання новоствореної Громадської ради щорічної Премії «Гордість Трускавця – 2017». На першому засіданні був створений керівний орган ради та затверджено Положення про Громадську раду Премії. Голова організаційного комітету Премії Іван Цегенько довів до членів ради перелік номінацій і попросив одразу ж пропонувати кандидатури до відзначення Премією. В подальшому вели засідання новообрані голова Іван Скибак і секретар Олег Блажівський, які і записували всі пропозиції від членів ради в протокол засідання. До складу Громадської ради ввійшли знані в Трускавці люди, котрі мають досвід у різних галузях діяльності.

З початком підготовчих робіт і створенням дорадчого органу Премії всіх учасників засідання привітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий поділився своїми враженнями від попередньо проведеного відзначення та заявив про важливість такого заходу для міста-курорту. Цікаві пропозиції щодо якісного відбору поступили також від одного з членів експертної групи, котрий був присутній на засіданні, національного тренера відкритих даних та керівника проекту «Старт-сіті Дрогобич» Станіслава Гайдера, який буде займатись Інтернет-аналізом кандидатур на відзначення.

На завершення засідання було вирішено, що вся інформація про перебіг підготовчих робіт, кандидатів та новини будуть розміщатися на офіційних сайтах ГО «Європейська інтеграція України» та Трускавецької міської ради. Також інформація буде висвітлюватись в трускавецьких Інтернет-виданнях.

Оргкомітет

Також читайте