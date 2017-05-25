Стартував фестиваль «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2017»

27 травня у Трускавці стартував фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2017». Вже пройшов брифінг для місцевих журналістів, в якому взяли участь представники друкованих та електронних ЗМІ міста, а також проводового радіо. На брифінгу виступили генеральний директор ГКК «Карпати», ідейний натхненник фестивалю Лев Грицак та голова журі, Заслужений діяч естрадного мистецтва України Віктор Герасимов.

Зараз тривають конкурсні прослуховування учасників фестивалю, яких в загальному прибуло до Трускавця бл. 800 осіб (в тому числі хорові колективи). Оцінює виступи журі, в складі якого є і народні артисти України Віктор Павлік, Олександр Василенко, Микола Свидюк та інші. Відеозвіт про фестиваль буде транслюватися на 5 каналі та телеканалі «Тоніс».

Сьогодні о 20.00 на центральній площі Трускавця розпочнеться Гала-концерт членів журі фестивалю-конкурсу та майстрів мистецтв. Натомість завтра, 28 травня, в готельно-курортному комплексі «Карпати» в рамках фестивалю пройде Куліш-фест. Урочисте закриття фестивалю «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2017» пройде завтра о 16.00 в ландшафтному парку «Підгір`я» ГКК «Карпати» на літній сцені.

Трускавецький вісник

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