У соціальній мережі Фейсбук стартував новий конкурс поезії, прози та малюнку про Дрогобич і дрогобичан. Читайте і беріть у ньому участь!

Дрогобич – старовинне галицьке місто, яке виросло в передгір’ї Карпат завдяки видобутку солі. Воно багате своєю історією, здобутками, легендами і таємницями, своїми будівничими та шляхетними лицарями, імена яких залишились назавжди у наших літописах. Дрогобич – це місто Юрія Котермака, Івана Франка, Бруно Шульца, Раймонда Яроша, Броніслава Козловського і ще багатьох сотень дрогобичан, котрі назавжди залишили свій пам’ятний слід в історії міста. І тому Дрогобичу присвячені пісні; воно залишиться у пам’яті тих, хто зустрів тут своє перше кохання, отримав освіту, написав музику, здобув перемогу в спортивних змаганнях, намалював першу картину і хто, нарешті, любить це місто. Дрогобич – це місто музики і поезії. Йому притаманний своєрідний шарм і дух.

І саме тому на сторінці Літературного конкурсу «Pro Patia!» у Фейсбуці започатковується новий міні-конкурс «Це моє місто», присвячений Дрогобичу та дрогобичанам.

Умови конкурсу:

1. Конкурс присвячений винятково місту Дрогобичу та дрогобичанам і проводиться у наступних номінаціях:

- поезія;

- мала проза;

- малюнок (графіка, акварель).

2. Нагородою переможцям стане примірник книжки, в яку увійдуть усі твори, визнані журі найкращими. Можливі також заохочувальні призи від меценатів.

3. Автори самостійно публікують у цій спільноті 1-3 власні твори. При публікації на початку твору автор зобов’язується вказати: «На міні-конкурс «Це моє місто». Автори малюнків публікують фотографії своїх робіт (бажано хорошої якості) та підписують так само – «На міні-конкурс «Це моє місто», з коротким дописом про себе і роботу. Кількість малюнків – до 3. Участь третіх осіб (крім батьків чи опікунів неповнолітніх учасників конкурсу) неприйнятна.

4. Учасники конкурсу зобов’язуються підписувати свої твори справжніми іменами та прізвищами, якщо у Фейсбуці їхні облікові записи є під творчими псевдонімами.

5. Мова літературних творів – винятково українська.

6. У творах заборонено вживати нецензурну лексику, виявляти ненависть до інших націй, релігій, рас (читаймо Конституцію України), вказувати імена (прізвища) діючих представників влади в образливій формі, як і вихваляти їхню роль, а так само порушувати політику стандартів спільноти Facebook. Пам’ятайте: сторінка модерується.

7. Конкурс стартує 10 квітня і триває до 10 серпня включно.

8. У конкурсі не можуть взяти участь члени журі.

9. Рішення про переможців приймається колегіально, остаточне рішення приймає голова журі. Думки організатора конкурсу та меценатів на рішення журі не впливають.

10. Претензії щодо рішення журі не розглядаються. Будь-який тиск на члена журі рівноцінний вибуттю з конкурсу. При виявленні плагіату учасник теж вибуває з конкурсу.

11. До розгляду журі приймаються ті твори конкурсантів, які були опубліковані станом на кінцеву дату. Оголошений переможцем у номінації малюнку учасник зобов’язується надіслати світлину роботи повторно, але у повній вазі (не стиснену при завантаженні у Фейсбук) на адресу електронної пошти e-mail: 123dr@ukr.net.

12. Місце проживання автора (фізично) – на неокупованій частині України або за кордоном. Переможець зобов’язується повідомити організаторам конкурсу номер телефону та детальну адресу проживання для отримання призу.

13. Голова журі – член Національної спілки письменників України, волонтер, журналістка, переможниця Всеукраїнського літературного конкурсу «Pro Patria!» (2011 р.) Катерина Тихонова. Члени журі: письменниця, педагог Галина Жубіль; журналіст, краєзнавець, лауреат літературних конкурсів Олег Стецюк; член Національної спілки письменників, поетеса Любов Долик; старший викладач Дрогобицької дитячої художньої школи Володимир Місяць. Організатор конкурсу – член ЛОО НСЖУ Юрій Федчак, ініціатор – Олег Стецюк.

14. Зв’язок з організаторами – e-mail: 123dr@ukr.net.

15. Запрошуються до партнерської участі ЗМІ, представники бізнесу та всі охочі підтримати цей міні-конкурс.

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