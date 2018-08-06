Статті про сказ та лептоспіроз

Сказ можна попередити

У теплий період року населення більше часу проводить на природі, займається сільськогосподарськими роботами, де контактує з тваринами, як з домашніми, так із безпритульними та хижими. В зв’язку з цим збільшується кількість покусів, подряпин та ослинень, нанесених ними. Епізоотичний стан в області та в Україні залишається вкрай напруженим. Сказ і надалі залишається найбільш небезпечною, невиліковною хворобою. На жаль, кожного року в світі від цієї хвороби гине понад 30 тисяч людей і більше 1 млн. тварин. Не минає ця сумна статистика і Україну.

За 12 місяців 2017 р. зареєстровані 32 випадки сказу серед тварин: 20 лисиць, в т.ч. Дрогобицький район – 6 випадків, м. Дрогобич – 1 випадок; 3 коти, 8 собак, в т.ч. – Дрогобицький район – 2 випадки та 1 корова (Дрогобицький район).

Вже у 2018 р. (7 міс.) за антирабічною допомогою звернулося по м. Дрогобич – 69 чол., в 1 випадку виявлено сказ у домашнього кота; по м. Трускавець – 22 чол.

На сьогоднішній день ситуація по сказу залишається нестійкою.

Сказ – гостре інфекційне захворювання, яке передається від хворих тварин людям шляхом покусів, пошкрябин чи ослинення. Хворіють на сказ всі теплокровні тварини. Найбільшу небезпеку представляють лисиці, коти, собаки, вовки, які хворіють, як в буйній так і паралітичній формі, а також в розповсюдженні вірусу сказу приймають участь кровососні та гризуни. Віруси летючих мишей також можуть викликати в людини смертельне захворювання.

Збудник хвороби – вірус знаходиться в мозковій тканині та слині хворих тварин, зараження відбувається при покусах, ослиненнях та при прямому контакті з хворою твариною, також можливе зараження через речі змочені слиною хворої тварини, якщо слина попадає на шкіру де є подряпини, чи на слизові оболонки. Відомі випадки коли людина захворіла внаслідок того, що держала ланцюг в руках на якому залишилась слина хворої на сказ собаки.

Незвичайна чи агресивна поведінка тварин, як домашніх, так і хижих, майже завжди ознака хвороби. В місті надзвичайно велика кількість безпритульних тварин, що знаходяться в дворах будинків, на території дитячих закладів, шкіл, біля магазинів, на автозаправочних станціях. Викликає занепокоєння відсутність настороженості у громадян, особливо дітей, при поводженні з ними. Часто можна бачити, що діти годують та граються з безпритульними тваринами, дорослі також намагаються надавати їм допомогу, лікують хворих тварин, годують їх, при цьому отримують покуси, що в окремих випадках можуть коштувати їм життя.

Насторожує той факт, що зростає кількість покусів, особливо невідомими тваринами. Так, за поточний період 2017 р. зареєстровано по м. Дрогобичу і Стебнику – 61 покус проти 59 у 2016 р., із них невідомими тваринами – 24. А по м. Трускавець – 19 покусів, із них невідомими тваринами – 7, що також викликає насторогу.

Випадки захворювань людей на сказ можливі при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою осіб, що постраждали від укусів тварин.

Щоб не заразитися сказом потрібно:

- при покусах тваринами чи попаданні слини хворої тварини на шкіру чи слизові оболонки, слід негайно промити рану проточною водою з господарським милом та терміново звернутися до лікаря;

- коли тварина, що покусала людину, має господарів, то найкраще її ізолювати та тримати на прив’язі для того, щоб спеціалісти ветеринарної медицини могли спостерігати за станом її здоров’ям на протязі 10 діб з моменту покусу. Якщо тварина залишається здоровою та живою, лікування людям не призначається, або в подальшому відміняється;

- не можна в гніві убивати тварину чи виганяти, або завозити в іншу місцевість після того, як вона нанесла покуси;

- мисливці на полюванні повинні діяти дуже обережно, шкіру забитих тварин потрібно здирати в захисних рукавицях;

- однак, якщо тварина, яка покусала людину, невідома, хижа (що втекла) чи загинула, то необхідно звернутися до лікарів за призначенням антирабічних щеплень. Щеплення повинні проводитися якомога раніше, та коли лікар призначить щеплення, то проводити їх регулярно, не допускати самовільної відмови та їх перерви. На період щеплень необхідно додержуватися режиму та вимог, що пропонують медики (не вживати спиртні напої, переохолоджуватися та інше);

- за медичною допомогою треба звернутися в день покусу чи ослинення;

- для захисту від сказу необхідно правильно утримувати домашніх тварин. Сторожових собак – в установах, підприємствах та організаціях тримати на ланцюгах, в спеціально відведеному для цього місці. Щорічно проводити їм щеплення проти сказу, виводити на вулицю в намордниках. Забороняється вигулювати собак на територіях лікувально-профілактичних закладів, шкіл, дитячих навчальних закладів, закладів інтернатного типу, в парках та скверах, приводити їх з собою на ринки, в магазини та нацьковувати на людей.

Пам’ятайте, що якщо запобігти покусів тваринами, тим самим Ви попередите захворювання, що передаються ними.

Л.В. Янківська, зав. відділення організації епідеміологічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

Лептоспіроз. Дератизація як захід профілактики цього захворювання

Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, спричиняється збудником лептоспірою, характеризується ураженням печінки, нирок, м’язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

Джерелом інфекції для людей є хворі і перехворілі сільськогосподарські, домашні, дикі тварини, гризуни, які виділяють лептоспіри із сечею і заражають навколишнє середовище. Основними носіями збудника лептоспірозу у природних вогнищах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки. В побутових осередках резервуаром інфекції є щурі, велика рогата худоба, свині, собаки.

Захворювання від людини до людини не передається.

Зараження на лептоспіроз відбувається під час купання, пиття води з відкритих водоймищ, риболовлі, сільськогосподарських польових робіт, при вживанні продуктів харчування, забруднених сечею гризунів. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа, шлунково-кишкового тракту. Існує професійний ризик зараження у косарів, працівників ферм, ветеринарів, робітників м’ясопереробних підприємств. Характерна літнє-осіння сезонність захворювання.

З моменту зараження до початку захворювання проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 °С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м’язах, особливо литкових (діагностична ознака).

Успіх лікування залежить від раннього звернення хворих за медичною допомогою та ранньої діагностики. Госпіталізація хворих є обов’язкова, тому що можливі тяжкі ускладнення. Хвороба може ускладнюватися порушеннями з боку нирок і печінки, кровотечею, міокардитом, набряком мозку, пневмонією, недостатністю кровообігу.

Щоб не захворіти на лептоспіроз необхідно:

- дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі;

- не купатись у водоймах, які не визначені, як рекреаційні зони відпочинку;

- не пити води з невідомих джерел;

- не допускати забруднення гризунами харчових продуктів та питної води;

- не вживати не митими овочі та фрукти;

- не ловити рибу в заборонених місцях.

Дотримання мір профілактики допоможе захиститися від небезпечного для здоров’я і життя захворювання.

Згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних дератизаційних заходів у житлових, виробничих, інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.

Дератизаційні заходи повинні систематично проводитись в дитячих і лікувально-профілактичних закладах, закладах громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани тощо), супермаркетах та інших продуктових магазинах, підприємствах харчової промисловості, житлових будинках та інших об’єктах відповідно до вимог нормативно-розпорядчих документів, які регламентують порядок їх діяльності та функціонування.

Боротьба з гризунами в житлових будинках повинна здійснюватися по принципу суцільної систематичної дератизації. Мешканці повинні контролювати та вимагати від підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, організовувати проведення дератизаційних робіт шляхом укладення угод із відповідними спеціалізованими установами.

Л.В. Янківська, зав. відділення організації епідеміологічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

Також читайте