Стебничан закликають контролювати страховий стаж

У Трускавецькому сервісному центрі не припиняється індивідуальна роз’яснювальна робота серед фізичних осіб-підприємців щодо дотримання норм законодавства про працю та зайнятість населення. Про це інформує Трускавецький відділ обслуговування громадян Пенсійного фонду України.

Так, сьогодні 21 січня 2019 року, під гаслом “Будь захищеним – подумай про майбутнє”, працівники головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області вийшли на підприємства роздрібної торгівлі м. Стебника щоб донести до підприємців та найманих працівників переваги легального оформлення трудових відносин.

Основна мета заходу – спонукати роботодавців легалізувати трудові відносини з найманими працівниками, адже отримуючи неофіційну зарплату, громадяни свідомо позбавляють себе гідної пенсії в майбутньому та соціальних гарантій сьогодні.

Під час зустрічей головні спеціалісти Трускавецького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Людмила Чубик та Леся Гутчак наголосили, що несплата єдиного внеску, неподання звітів позбавляє права на зарахування до страхового стажу періодів підприємницької діяльності, а також залишає людину без соціальних виплат та впливає на розмір пенсії.

Для контролю за нарахованою заробітною платою, сплаченими страховими внесками та тривалістю страхового стажу запропоновано скористатись СМС-інформуванням та Веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України,

Багато хто із стебничан замислились над питанням неофіційного працевлаштування.

У ході живого спілкування розповсюджено інформаційні тематичні буклети.

Додаткова інформація: у м. Стебник на обліку перебуває 5437 одержувачів пенсії, середній розмір пенсійної виплати – 2013,70 грн.

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