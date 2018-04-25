Стебницький «Полімінерал» поки що не виконав припис Державної екологічної інспекції

By  | 25.04.2018 | Filed under: Новини

24 квітня був здійснений виїзд на ПАТ «Стебницьке ГХП «» працівників Державної екологічної інспекції України у Львівській області. Про це інформує прес-служба інспекції. Виїзд проводився з метою оцінки подальшого впливу ПАТ «Стебницьке ГХП «» на навколишнє природне середовище.

В ході виїзду встановлено, що на даний час не виконано наступні пункти, виданого Інспекцією припису:

- роботи по перекачуванні розсолів з хвостосховища в рудник № 2 здійснювати на підставі затвердженої ПКД, в т.ч. забезпечити достовірний облік приготовлених і закачаних розсолів з допомогою витратомірів;

- пробурити не менше 3-х свердловин і обладнати їх приладами для постійної реєстрації рівня розсолів і відбору проб відповідно до Протоколів технічних нарад;

- провести очистку і ремонт усіх спостережних свердловин на шахтних полях рудників№1 та №2, в першу чергу в районах інтенсифікації карстових явищ;

- провести маркшейдерську зйомку породних відвалів та ложа хвостосховища;

- забезпечити постійне перехоплення фільтрату мірабіліту з відвалу Західний-біс;

- відновити знищену реперну мережу станцій до параметрів, передбачених затвердженими програмами спостережень;

- вжити заходів щодо виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки загальною площею 380,1835 га, в т.ч. з врахуванням переданих вилучених земельних ділянок;

- вжити заходів щодо проведення рекультивації порушених земельних ділянок згідно «Комплексного проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель», Коригування «Комплексного проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель».

Державна екологічна інспекція у Львівській області здійснює постійний контроль стану рівноваги та впливу ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» на навколишнє природне середовище, зазначають в інспекції.

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