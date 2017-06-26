Стратегічна справа, або Як не платити зарплату

Розділ 1: http://protruskavets.org.ua/stratehichna-sprava-abo-yak-ne-platyty-zarplatu/

Розділ 2: http://protruskavets.org.ua/stratehichna-sprava-abo-yak-ne-platyty-zarplatu-2/

Розділ 3 + свідчення п. Татомир

Отож, що таке тиск, підступність та змова.

Під час судового розгляду вже в грудні 2016 р. починають появлятися цікаві документи.

Появляється службова записка від Марковецької Н.В., датована 23 вересням 2016 р. Тобто перебуваючи у відпустці з 13.09.2016 по 26.09.2016, п. Марковецька пише про стан речей, про які вона реально знати не могла, бо на роботу як посадовець не ходила. Чи можливо написала цю службову значно пізніше, на чиєсь прохання і забулася, що в цей період вона перебувала у відпустці, і написала так, як попросили? Підписавшись в.о. Директор МЦБС. Тобто, в період з 13.09.2016 по 26.09.2016 р. в організації Трускавецька МЦБС існувало одночасно дві особи в статусі в.о.?

Цікаво почути, що скажуть на те юристи.

Службова записка п. Марковецької датована саме того числа, коли я звернулася до міського голови з листом щодо ситуації з Наказами 54-р від 02.09.2016 р.

Випадковість? Збіг?

А дальше, змовившись, придумують легенду, як та при яких обставинах на світ міг появитися Акт №1 від 02.09.2016 р. (є в 2 розділі) і всі винуватці цієї історії, Борик Ю.О., Марковецька Н.В., Волчанська Я.М. та й Грицило Г.В. з якогось великого дива, наперед, їх ще ніхто не викликав до суду, і взагалі не планувалось, самі, 27 грудня 2016 р., пишуть, як під копірку, і передають до Трускавецького міського суду письмові пояснення, і зазначають «в інтересах відповідача відділу культури Трускавецької міської ради». Що це було? Що за масова істерія?

Пізніше, коли їх починають викликати та допитувати як свідків, зізнаються, що їм порадили написати ці пояснення, щоб не йти до суду. Тобто, пані Татомир, чи її захист, свідомо ввів цих працівників в оману. Бо саме написання ними пояснень і стало причиною виклику їх до суду. Отак, свідомо чи не свідомо, на догоду чиновнику, ті працівники стають спільниками п. Татомир.

І того ж 27.12.2016 р. до суду приходить Лист-повідомлення, що 28.12.2016 р. пані Татомир не зможе прийняти участь в судовому засіданні, в зв’язку з погіршенням стану здоров’я, просить перенести судове засідання на пізніший термін. Мабуть, потрібен був час для обдумування та підготовки. А також, щоб спричинити в колективі ворожнечу і чинити на мене тиск з середини, моїми ж колегами. Отак, в колись дружній колектив пані Татомир посіяла розбрат.

І таким чином на мене починається тиск, як зовні, так із середини, щоб я забрала свою позовну заяву, і припинила розгляд справи. Намагаються чинити на мене адміністративний тиск, вишуковуючи для цього різні підстави.

За час розгляду справи в суді, з грудня 2016 по червень 2017 р., уже без ліку було різних спроб. Наведу лише декілька найбільших.

1. 18 січня, напередодні урочистої презентації-відкриття URBAN-бібліотеки, що відбулася 19 січня 2017 р. на Водохреща, (про це можна почитати на інформаційних сайтах Трускавця і у Фейсбуку (http://tmr.gov.ua/press-center/news-offices/65-infpol/4064-urban-biblioteku-u-truskavtsi-ofitsijno-vidkrito?highlight=WyJcdTA0MzJcdTA0NTZcdTA0MzRcdTA0M2FcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0NDJcdTA0NDJcdTA0NGYiLCJcdTA0MzFcdTA0NTZcdTA0MzFcdTA0M2JcdTA0NTZcdTA0M2VcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0MzgiXQ==), пані Татомир орієнтовно в середині робочого дня, коли відбувалися останні приготування до урочистостей, посилає Борика Ю. і ще двох працівників з центральної бібліотеки (для підтвердження), в бібліотеку-філію №1, щоб вручити мені наказ, що я нібито повністю відповідальна за організацію та проведення заходу «Презентації оновленої бібліотеки на рівні області». Бо у відділі культури не було на той час готового Сценарію проведення заходу, а дзвонили з обладміністрації і вимагали, щоб їм негайно переслали сценарій урочистостей, тож вирішили перекласти всю відповідальність на мене.

Я відмовилася брати в руки, знайомитись і підписуватись під таким абсурдним наказом, про що Ю.Борик в присутності бібліотекарів В. Заяць і І. Цимбаляк почав складати Акт про відмову. Про цей інцидент я подзвонила своєму адвокатові Анатолію Мацею і повідомила керівництву міста, і цей скандал зам`яли. Отакий мала я екстрим від відділу культури. Відповідно, про якісь там грамоти, подяки, подарунки чи премії за успішно реалізований проект і мова не велася.

Багато хто на наступний день зауважив, що я дуже знервована, але списали це на хвилювання від презентації. А коли прийшла черга говорити мені, я взяла підготовлений собі текст і побачила, що листки переставлені, а одного взагалі нема, і в той час п. Марковецька і п. Татомир вдоволено збоку хіхікають.

Отак, старалися якщо не зірвати захід, то хоча б мені нашкодити, принизити.

2. 22 березня в бібліотеці проходив круглий стіл «Толерантність до корупції та корупціонерів» за участю громадських активістів Дрогобича, Трускавця, Стебника, про проведення якого було анонсовано на офіційному сайті Трускавецької міської ради.

За декілька хвилин після початку заходу демонстративно заходять Ю. Борик і Н. Марковецька, оглядають всіх присутніх громадських активістів, журналістів, фотографують, і стверджують, що у бібліотеці відбувається якесь несанкціоноване зібрання. Фрагмент даного візиту та коментарі трускавчан можна переглянути в ролику за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=3PjZ5Wflj7U&feature=youtu.be, а також переглянути як проходив і сам круглий стіл: https://www.youtube.com/watch?v=gSQtWHW_zFM&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=9fl1mAHQfxQ

http://grabovsky.com.ua/biblioteka/video/348-truskavets-22-03-2017r-urban-biblioteka-kruglij-stil-tolerantnist-do-koruptsiyi.

3. Пізніше, як помсту за таку «славу», Т. Татомир пишуть 24.03.2017 року на керівників Службову записку. Що я нібито систематично не повідомляю їх про заходи, що проходять в бібліотеці. Як підтвердження того, що це наклеп, додаю скріншот з моєї електронної пошти.

А дрібних, щотижневих пакостей, підстав, підлості вже годі перераховувати. Так, події минулого тижня вже урвали мій терпець і спонукали мене сісти за написання наступного розділу цієї статті.

Не вдалося пані Татомир тиснути на мене через моїх колег, то взялися до нової тактики – затягування справи. Вже вчетверте впродовж двох останніх місяців відкладається з різних причин судове засідання по одному дуже цікавому питанні, повторному допиті свідків.

Шановні читачі, ви вже ознайомлені із більшою частиною мого конфлікту із пані Татомир, та деталями судової справи, тому в наступних розділах буду здебільшого знайомити із цікавими відеозаписами із судових засідань.

А зараз пропоную переглянути свідчення під присягою пані Татомир, що є фактично додатком до статті, Розділу 2, що була опублікована 29.05.2017 р. на «Трускавецькому віснику» https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9egbX2k2F00&h=ATM-gVoW27ufYfyPm4HjZZZF5MssoIJgUzMcvodKGqgGNtuBNruQcGtPWMteRAQ6XX_WxrqtDTB0tpS6DOiPUYoYnWvMfxZ1dJ3dvdr_hJw731TQ5HH-Piz_cB8eCZIRtUCgz9cAjfd7Pw

Р.S. Днями прийшов лист з Адміністрації Президента України та Генеральної прокуратури України, що на мене написана дуже абсурдна скарга-анонімка. Чиїх же рук справа? Кому ж я так перейшла дорогу?

Як самі розумієте, далі буде…

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавця

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