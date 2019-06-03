Стронгмени з Києва «розвели» Трускавецьку міськраду на чверть мільйона гривень

Відділ культури Трускавецької міської ради 4 червня підписав договір з підприємцем Сергієм Конюшком на проведення спортивно-розважального свята «Парний чемпіонат України зі стронгмену 2019» за 249 тис. грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

На торгах Сергій Конюшок змагався з ТОВ «Мистецька майстерня». Під час аукціону учасники не змагалися між собою, однак ціна переможця була на тисячу гривень дешевшою.

Фірма «Мистецька майстерня» подала не всі потрібні документи, наприклад, довідки про наявність матеріально-технічної бази та працівників. Засновником та водночас директором «Мистецької майстерні» є киянин Сергій Глухоман.

За даними ютуб-каналу «Strongman» Федерації стронгмену України, Сергій Глухоман працює в організації оператором та режисером. Президентом цієї федерації є переможець торгів Сергій Конюшок.

Конюшок також згадує Сергія Глухомана як очільника творчої команди Федерації стронгмену в своєму інтерв’ю на сайті Sport.

Крім того, у довідці про працівників Конюшок вказує відеооператора Віктора Глухомана, брата Сергія Глухоманом, який водночас працює оператором ютуб-каналу «Strongman».

Учасники зустрічаються на торгах вперше. Фірма «Мистецька майстерня» зареєстрована 2011 року в Києві. Раніше вона вже співпрацювала з відділом культури Трускавецької міської ради – виготовляла фільм «Богатирі у Трускавці».

Сергій Конюшок зареєстрований як підприємець 2005 року в Києві. За даними фейсбук-сторінки Конюшока, він також є президентом львівського спортивного клубу «Олімп». Протягом 2018-2019 років він отримав замовлень на 1,1 млн грн, не враховуючи поточної угоди.

Наші Гроші. Львів

На фото: Сергій Конюшок та фрагмент з його інтерв’ю журналу Sport.

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