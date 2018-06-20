Стрибки з парашутами – нова атракція для гостей Трускавця

Як зробити свій відпочинок незабутнім? Як додати до дуже важливих і потрібних (але дещо нуднуватих) діагностичних та медичних процедур чогось драйвового, екстремального? Де в тихому спокійному курортному містечку можна отримати порцію адреналіну?

Відповідь проста – в аероклубі «Сокіл», котрий діє при Трускавецькому готельно-курортному комплексі «Карпати». Тут від минулого тижня запровадили нову послугу – стрибки з парашутом. Висота, велич Карпат, широкий простір неба і … ти зістрибуєш з літака, летиш вниз та зависаєш у повітрі під куполом парашута. Враження неповторні…

У суботу, 16 червня, перші хоробрі та відважні відчули на собі як це класно та драйвово стрибати з парашутом. Генеральний директор «Карпат» Лев Грицак, який є знаний зі своєї любові до авіації та екстриму, вважає, що нова послуга від аероклубу «Сокіл» є черговим кроком до популяризації Трускавця. Звичайно, не всі можуть подолати свій страх і вистрибнути під час польоту літака у відкритий простір, каже Лев Ярославович. Але той, хто подолає цей страх і відважиться на стрибок з парашутом, матиме що згадувати і про що розповідати. Адже враження такі сильні, що їх неможливо передати словами. Особливо коли це твій перший стрибок.

Досвідчені техніки, які обслуговують літаки АН-2 та Євростар-97 аероклубу «Сокіл», а також фахові інструктори гарантують безпеку клієнтам. Аероклуб має офіційні дозволи на надання такої послуги. Оглядові польоти здійснюються з Дрогобицького аеродрому (біля села Почаєвичі).

Всю додаткову інформацію про послугу «стрибки з парашутом» можна отримати в аероклубі «Сокіл» ГКК «Карпати» за телефоном: 096-957-67-35 (Ігор).

Володимир Ключак, фото Миколи Кравціва

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