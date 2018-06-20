Стрибки з парашутами – нова атракція для гостей Трускавця

By  | 20.06.2018 | Filed under: Публікації

Як зробити свій відпочинок незабутнім? Як додати до дуже важливих і потрібних (але дещо нуднуватих) діагностичних та медичних процедур чогось драйвового, екстремального? Де в тихому спокійному курортному містечку можна отримати порцію адреналіну?

Відповідь проста – в аероклубі «Сокіл», котрий діє при Трускавецькому готельно-курортному комплексі «Карпати». Тут від минулого тижня запровадили нову послугу – стрибки з парашутом. Висота, велич Карпат, широкий простір неба і … ти зістрибуєш з літака, летиш вниз та зависаєш у повітрі під куполом парашута. Враження неповторні…

У суботу, 16 червня, перші хоробрі та відважні відчули на собі як це класно та драйвово стрибати з парашутом. Генеральний директор «Карпат» Лев , який є знаний зі своєї любові до авіації та екстриму, вважає, що нова послуга від аероклубу «Сокіл» є черговим кроком до популяризації Трускавця. Звичайно, не всі можуть подолати свій страх і вистрибнути під час польоту літака у відкритий простір, каже Лев Ярославович. Але той, хто подолає цей страх і відважиться на стрибок з парашутом, матиме що згадувати і про що розповідати. Адже враження такі сильні, що їх неможливо передати словами. Особливо коли це твій перший стрибок.

Досвідчені техніки, які обслуговують літаки АН-2 та Євростар-97 аероклубу «Сокіл», а також фахові інструктори гарантують безпеку клієнтам. Аероклуб має офіційні дозволи на надання такої послуги. Оглядові польоти здійснюються з Дрогобицького аеродрому (біля села Почаєвичі).

Всю додаткову інформацію про послугу «стрибки з парашутом» можна отримати в аероклубі «Сокіл» ГКК «Карпати» за телефоном: 096-957-67-35 (Ігор).

Володимир Ключак, фото Миколи Кравціва

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Трускавець запрошує на День молоді
    20.06.2018 | 16:10

    Також читайтеМузей придбає старі речі для експозиції (0)Продається земельна ділянка з житловим будинком у Трускавці (вул. Бориславська) (0)Запрошуємо на фестиваль “Трускавка-Фест” (0)Запрошуємо на турнір повітряних куль (0)

  • Підтримаймо християнський табір у Стебнику!
    20.06.2018 | 11:11

    У Стебнику при греко-католицькому храмі Успення Пресвятої Богородиці в парафії Христа Чоловіколюбця (настоятель о. Володимир Лужецький) запрацював дитячий християнський табір. З понеділка, 18 червня, по суботу, 23 червня, дітки стебничан мають можливість поєднувати оздоровлення з відпочинком та християнською наукою. Всього в таборі оздоровлюється 60 дітей, з ними працює 20 волонтерів, а також катехити, вчителі, священики [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви