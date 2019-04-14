Стрий розробляє бренд міста

В кінці квітня з ініціативи громадської організації “Молодь Стрийщини” та за підтримки Стрийської міської ради у Стрию створена організаційна група для участі в проекті Brandville. До Стрия завітали експерти київської команди Logogo, які працюють над розробкою бренду Стрия, щоб оцінити потенціал міста, оглянути пам’ятки культури, архітектури, ознайомитися з історією та культурною спадщиною міста.

З цією метою відбулася зустріч заступника міського голови Стрия Романа Волинця з експертами Т.Доденко, Л.Нечай, О.Павловською. Заступник мера побажав експертам нових творчих ідей та висловив впевненість, що новостворений бренд Стрия сприятиме туристичній впізнаваності міста.

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