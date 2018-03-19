Створення ОТГ на Львівщині завершать у 2018 році

Вчора, 5 квітня, голова Львівської ОДА Олег Синютка взяв участь у розширеній урядовій нараді з питань децентралізації та регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, яка пройшла у Вінниці. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА. Під час своєї доповіді очільник області зазначив, що на Львівщині реформа децентралізації демонструє позитивні результати.

- Львівщина наростила динаміку і по місцевих бюджетах і по доходах державного бюджету. Позитивною темою є об’єднання територіальних громад, які демонструють вражаючі результати – зростання дохідної частини місцевих бюджетів, успішні реалізовані проекти. Ми повинні завершити об’єднання територіальних громад і буде правильно, якщо ми це зробимо у 2018 році, – зазначив Олег Синютка.

Окрім того очільник Львівщини наголосив на прозорості земельних відносин та відкритті ринку землі, припиненні під виглядом вертикально інтегрованих компаній перебирання функцій на центральний рівень, розвитку дорожньої інфраструктури.

Якщо адміністративно-територіальна реформа на Львівщині завершиться до кінця 2018 року, то Трускавецька ОТГ буде створена в першу чергу у складі Трускавця як міста обласного значення та центру ОТГ, а також сіл, громади яких виявили бажання приєднатися до них. Нагадаємо, що за приєднання до Трускавецької ОТГ висловилися села Доброгостів, Бистрий, Уличне, Орів та Зимівки.

Щодо сусідніх з Трускавцем сіл Модричі та Станиля, очільники яких виступають проти об`єднання з Трускавцем, то їх в другу чергу децентралізації приєднають до Борислава, Дрогобича чи Стебника, не питаючи їхньої згоди. Тоді буде цікаво, як мешканці цих сіл поступлять зі своїми теперішніми сільськими головами та як оцінять їхні амбіції.

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