«Гімназія Style». Таку назву має новий дитячо-молодіжний журнал, перший номер якого вийшов за спонсорські кошти підприємців Олега Дикала, Василя Вовчка та Павла Гурби і надрукований у нашій трускавецькій «Плеяді». Журнал зручного формату був мрією ряду гуртківців Будинку учнівської творчості, котрі під керівництвом редактора (творчого керівника) Ніни Федько довели задум до кінця і побачити наочне втілення однієї зі своїх мрій.

Презентація «Гімназії Style» відбулася напередодні свята Останнього Дзвоника, тобто вчора, 24 травня, в класі інформатики НВК «СЗШ №2-гімназія». З успіхом дітей та їхню наставницю привітали представники влади – міський голова Андрій Кульчинський, депутат ТМР Руслан Цехмейстер, головний спеціаліст відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Тетяна Вінницька. Про становлення журналу розповіли очільниця методкабінету відділу освіти Інна Форемна, заступник директора Будинку учнівської творчості Любов Гривнак, директор школи-гімназії Роман Гудзеляк, «хрещена мама» журналу Ніна Федько та безпосередньо самі учні – творці видання. Вони вартують того, щоб їх згадати поіменно – над журналом працювали Ольга Більо, Анна Головей, Софія Грабовська, Вероніка Кравчук, Олена Кріль, Софія Кутна, Каріна Куцик, Олена Мельничок, Юлія Мельничок, Анастасія Михайлик, Христина Проць, Анастасія Струбіцька, Олександра Сушко, Богдан Чуба (прізвища подано в алфавітному порядку).

Тираж першого номеру журналу невеликий, тож його явно не вистачить всім бажаючим, навіть всім учням школи-гімназії. Проте в майбутньому юні журналісти планують все-таки зробити видання доступнішим, щоб його могли прочитати всі трускавецькі школярі. Звісно, справа впирається в кошти, але діти вірять, що у світі ще є місце для світла та добра, і що гроші – це не найголовніше. А в Ніни Федько вже чешуться руки видавати такий журнал не тільки для школи-гімназії, а й для СШ №1 та СШ №3, де талановиті діти, яких захоплює журналістика, теж хочуть реалізації своїх задумів.

На 27 сторінках журналу – багато цікавого і корисного для дітей. Статті про соцмережі та правильну організацію вільного часу, інтерв’ю з вчителем, священиком, співаком та поліціянткою (всі – трускавецькі!), заохота до читання книг, цікаві факти, круті лайфхаки, рецепти швидкого сніданку і мода – все це коротко і ясно, гарно оформлено і зроблено з любов`ю.

Свій перший номер діти «обмили» сочком з тортиком і солодощами. Їхня мрія, котра висіла на волосині, все-таки здійснилася в останній тиждень навчання. Попереду канікули, а після них творча група візьметься за другий номер «Гімназії Style». Діти поставили мету – щороку має виходити як мінімум два такі гарні номери як перший. Якщо діти вміють досягати своєї мети в такому юному віці, то в України є майбутнє! Заміна має бути якісною…

Володимир Ключак, фото автора та Тетяни Вінницької

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