Сучасна міфологія Трускавця. Міфи про «Нафтусю»

Древні культури залишили нам у спадок свої міфи, у яких вони прославляли своїх героїв та їхні славетні вчинки. Сучасні міфи мають на меті дещо інше, адже зараз в моді критика. Саме вона в суміші із легендарною «зрадою» мають більше шансів на розголос та поширення. Головне, щоб вигадка була масштабною, а рупори потужними.

Втім, між древніми і сучасними міфами є одна вагома різниця. Це швидкість доступу до першоджерел і правдивої інформації. Ми скоріш за все ніколи не зможемо перевірити більшість легенд, що стосуються історії Трускавця, але сучасні міфи, що масово плодяться сьогодні, не мають жодних шансів на тривале життя. Ми зробили добірку найбільш відомих і гучних міфів про наш курорт і хочемо з вами поділитися реальною картиною, яка з’являється, коли починають говорити факти.

Міф №1. «Нафтуся» закінчується.

Це неправда. «Нафтусі» у підземних родовищах є не менше, ніж це було, скажімо у 19 чи 20 століттях. Ця унікальна мінеральна вода утворюється, зокрема, за допомогою опадів та підземних сполук. Ні того, ні іншого у Трускавці не бракує. Але щоб цей спадок достався і нашим нащадкам, ми повинні дбати про чистоту цих джерел.

Міф №2. Нафтуся забруднена.

У світі комерції є бізнесмени, а є ділки. Перші дбають про своє ім’я та репутацію, а відтак і про якість своєї продукції. Другі прагнуть швидкої наживи і байдуже у який спосіб вона достається. Один з прийомів таких ділків є поширення чуток, що чийсь товар неякісний. Зокрема, у Трускавці поширюють міф що «Нафтуся» забруднена. Насправді, всі процеси з постачання мінеральної води проводяться з дотриманням усіх санітарних норм, а тому її якість, незважаючи на зовнішні загрози, залишається на належному рівні. Цей факт практично щодня підтверджується спеціалізованою лабораторією.

Міф №3. Всі мінеральні води однаково корисні.

На жаль, це не зовсім так. Справді, одні води мають позитивну дію на здоров’я, інші нейтральну, але деякі можуть мати негативний вплив. До прикладу, дехто вважає, що «Нафтуся» це просто мінеральна вода, яка має сірководневий присмак. Так думати помилково. «Нафтуся» — це в першу чергу біологічно активна вода, яка потребує виваженого споживання виключно за рекомендацією лікаря. До того ж не усі наявні в Трускавці свердловини мають відповідні сертифікати та дослідження. Тому не вся вода, яку називають Нафтусею, є нею. Потрібно більш обережно ставитись до «приватних» продавців мінеральних вод, що не мають висновків держави, наданих на підставі багаторічних дослідів.

Міф №4. Постачальники мінеральної води експлуатують родовище і нічого не роблять для його оздоровлення та розвитку бази.

Насправді це не так. Думаємо, що не помилимось, якщо скажемо, що з тисячі відпочивальників Трускавця лише одиниці задумуються, як мінеральна вода, яку вони п’ють на курорті, потрапляє до бюветів. Насправді, для безперебійного постачання мінеральної води щодня задіяно 80 спеціалістів різних профілів. І починається ця робота не з самих підземних джерел, а з лабораторій та досліджень. Далі починається облаштування родовища для видобування, після цього створюється система трубопроводів, нагрівання, і тільки після відповідної підготовки вода потрапляє до бювету, а вже звідти у спеціальний посуд – куманці.

Міф №5. Облік води та нововведення з турнікетами у бюветі №1 може стати проблемою для міста.

Насправді це не так. І дуже дивують люди, які чи то навмисно чи через брак інформації, поширюють чутки, що облік води та турнікети біля бювету №1 у Трускавці можуть стати проблемою для міста. Вже давно функціонують точки розливу мінеральних вод, які обліковуються. Наприклад бювети у «Rixоs-Прикарпаття», «Дніпро-Бескид» та у деяких інших користуються чималим попитом у іноземних та вітчизняних відпочивальників. І все тому, що саме в таких точках постачання мінеральної води, компанія, яка обслуговує бювет бере проби води, відповідає за її якість та забезпечує сервіс на рівні кращих європейських стандартів.

Міф № 6. Основною причиною закриття бювету №2 є погане господарювання.

Це не так. Основною і вагомою причиною закриття був аварійний стан конструкції бювету. Жодна мета не варта того, якщо заради неї ризикують життям людей. Саме для того, щоб убезпечити життя відпочивальників ПрАТ «Трускавецькурорт» був змушений закрити бювет №2. Це було складне, але необхідне рішення, і жодні комерційні міркування, як про це говорять злі язики, тут ні до чого. Річ у тім, що цей бювет був збудований за оригінальним архітектурним проектом, в якому дах тримають металеві конструкції. А метал піддається корозії і з часом втрачає свої властивості. Через нехтуванням цими обставинами в сусідній Росії вже відбувся завал даху подібної будівлі. Завдяки своєчасному втручанню у цю ситуацію, вдалося уникнути травмування відпочивальників.

Міф №7. Надра з джерелами приватизовані і знаходяться в руках приватних компаній.

Це неправдиве твердження. Власником надр є народ України. Навіть не держава чи громада. Тобто їх власником є всі громадяни України. Особою, якій надано право користування надрами та обслуговування джерел, є компанія «Трускавецькурорт». Адже цією відповідальною справою повинні займатися лише фахівці з відповідної освітою та сертифікатами.

Міф №8. ПрАТ «Трускавецькурорт» закриттям бювету спровокував занепад нагірної частини курорту.

Це не так, і така інформація є перекручуванням фактів. Занепад верхньої частини курорту, якщо так можна назвати процес призупинки активної підприємницької діяльності у нагірній частині міста, стався задовго до вимушеного закриття бювету №2. Не варто забувати, що поруч є десяток багатоповерхових недобудов, які так і не були введені в експлуатацію. Нагірна частина курорту потерпає від відсутності інвестицій у місто, від нереалізованих проектів, які припинили свій розвиток наприкінці 2009-2010 років. Саме з будівель-примар на кшталт недобудованої висотки ТКС чи багатоповерхового корпусу «Женеви», а також сусідніх «Юрмали», «Амбасадора» та інших об’єктів, що завмерли в часі, розпочався регрес цієї території. Змінити ситуацію лише через реконструкцію та відновлення роботи бювету №2 неможливо, адже це ніяк не вплине на кількість відпочивальників у нагірній частині. Ситуацію можуть змінити лише потужні інвестиції, які здатні оживити та наповнити гостями пусті споруди.

Міф №9. Введення плати за вхід до бювету спричинить відтік відпочивальників з Трускавця.

Це хибне припущення. За пропонованої вартості відвідування бювету, а саме 10,5 грн./три рази на день, збільшення фінансового навантаження на відпочивальника є мінімальним. Враховуючи середню тривалість відпочинку (від 7 до 14 днів), витрати на водолікування становитимуть від 70 до 150 гривень. У середньостатистичному кошторисі відпочивальника, де вартість лише проживання становить близько 600 гривень на добу, це буде незначна сума. Отже, витрати на вхід до бювету не змусять відмовитися від поїздки навіть найбюджетнішого відпочивальника.

Міф №10. ПрАТ «Трускавецькурорт» не спроможний забезпечити належним чином охорону наданих йому у користування надр.

Міф неправдивий. ПрАТ «Трускавецькурорт» здійснює свою діяльність відповідно до щорічного плану розробки Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів. Цим планом чітко регламентовано обсяг робіт, в тому числі і санітарно-оздоровчі заходи з охорони та раціонального використання мінеральних вод на Трускавецькому родовищі. Ці плани погоджуються та контролюються Головним управлінням Держпраці у Львівській області, а також Державною службою геології та надр України. До речі, остання 14.11.2018 проводила перевірку товариства «Трускавецькурорт» на предмет дотримання законодавства у сфері добування мін вод. Проведеною перевіркою порушень у сфері надрокористування виявлено не було.

Газета «Трускавецькурорт»

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