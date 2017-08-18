Суд Лінча у Дрогобичі

By  | 21.08.2017 | Filed under: Новини

Як інформує Дрогобицький відділ поліції, до відділу в липні цього року звернувся 26-річний місцевий мешканець, котрий попросив про допомогу. Прибувши на виклик поліцейські встановили, що 26-річний дрогобичанин спробував розмальовувати графіті на стінах будинків.

Очевидцем цих дій став 23-річний сусід. Він вирішив припинити протиправні діяння сусіда та наніс останньому декілька ударів ногами в область правої та лівої ноги. Проте коли чоловік намагався підвестися, кривдник не зупиняючись продовжував наносити удари кулаками в обличчя.

Згідно висновку судово-медичного експерта тілесні ушкодження, нанесені потерпілому, відносяться по ступеню тяжкості до категорії легких тілесних ушкоджень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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