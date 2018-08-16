Суд визнав винним слідчого Бориславського відділення поліції у одержанні 3 тис грн неправомірної вигоди

За процесуального керівництва прокуратури області, у 2015 році виявлено факт одержання слідчим Бориславського відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області 3 тис гривень неправомірної вигоди від громадянки України за не притягнення до кримінальної відповідальності її сина та за закриття кримінального провадження. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Зазначимо, що обвинувальний акт розглядав Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області. У суді прокуратура довела вину зловмисника.

Цьогоріч, 20 серпня, правоохоронцю винесено вирок – чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років ув’язнення з дворічним позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та конфіскацією майна.

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