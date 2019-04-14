Суд заборонив експлуатацію сміттєвого полігону в Брониці

By  | 26.04.2019 | Filed under: Новини

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради щодо експлуатації полігону твердих побутових відходів (сміттєзвалище), що знаходиться у с. Брониця. Також суд зобов’язав Департамент міського господарства утриматися від вчинення дій, пов’язаних з експлуатацією полігону та здійснити його рекультивацію.

Рішення прийнято за позовом одного з мешканців с. Брониця. Причиною звернення до суду стала тривала експлуатація полігону всупереч вимогам екологічних норм та всупереч приписам контролюючих органів про їх усунення. Дрогобицьке міське сміттєзвалище вже понад 10 років експлуатується Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради з порушенням природоохоронного законодавства, що неодноразово встановлювалося контролюючими органами під час здійснення перевірки, та не заперечувалося самим Департаментом. Проте виконання приписів про їх усунення Департамент ігнорує. Окрім того, після сміттєвої кризи у Львові, сміттєзвалище почало стрімко розростатися. Не дочекавшись відповідної реакції від Броницької сільської ради, мешканці вирішили діяти самостійно.

МБО «Екологія-Право-Людина» підтримала такі вимоги мешканця с. Брониця Дрогобицького району Львівської області та виступила в даній справі третьою особою на стороні позивача. Суд підтримав позовні вимоги в повному обсязі. З текстом рішення можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81043741

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