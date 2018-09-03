Суд зобов’язав трускавецьку газету спростувати недостовірну інформацію та вибачитися

Трускавецький міський суд виніс ухвалу, якою зобов’язав редакцію газети «Джерела Трускавця» спростувати опубліковану нею недостовірну інформацію.

Сільський голова с. Добрівляни Дрогобицького району Іван Карпінський подав у суд позов про захист честі, гідності та ділової репутації в зв’язку з оприлюдненням анонімної статті «Браконьєри залишились не покараними. А врятував їх сільський голова. І не тільки…». Стаття підписана «Миколою Петрівим», є всі підстави вважати, що за цим псевдо, як і за рядом інших ховається колишній мер Дрогобича. В анонімній наклепницькій статті війта Добрівлян названо «рум’янощоким в гумових чоботях … власником автомобіля», який «вів себе хамовито», а згодом «притих і присів». В газеті категорично стверджували, що «сільський голова відвіз друзяк-браконьєрів» і «браконьєри … завдяки сільському голові Добрівлян вийшли сухими із води».

Справу № 457/245/17 війт Добрівлян Іван Карпінський виграв. Ухвалою від 22.05.2018 р. Трускавецький суд зобов’язав наклепників спростувати брехливу інформацію, котра не відповідає дійсності, порушує права та свободи, ганьбить честь, гідність та ділову репутацію сільського голови. «Джерела Трускавця» змушені були вибачитися перед Іваном Карпінським.

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