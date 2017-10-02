Судам кінця-краю не видно

Сьогодні, 10 жовтня, відбулося чергове засідання у судовій справі проти КП «Редакція міського радіомовлення», ГО «Журналістська агенція «Трускавець-Онлайн» та журналістів Любомира Поливки і Руслана Цехмейстера за позовом Л. Дідик та П. Іванишина («справа Лесеньки-Петеньки»). Один з відповідачів (Любомир Поливка) не з`явився, оскільки потребує часу для укладення угоди з адвокатом. Про це відповідач поінформував суд у відповідній заяві, яка була зачитана суддею Віталієм Грицьківим. Справу перенесено на 9 листопада (10.00).

Натомість 7 листопада о 10.00 відбудеться чергове судове засідання у справі за позовом Лева Ярославовича Грицака до газети «Джерела Трускавця» та О. Куц про захист честі, гідності та ділової репутації. Ще один суд на початку листопада за участю «Джерел Трускавця» теж стосується захисту честі, гідності та ділової репутації («позов Карпінського»). Люди не хочуть миритися з брехнею та наклепами та звертаються в суд, щоб захистити своє чесне ім`я.

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