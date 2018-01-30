Судову справу за позовом Лева Грицака вкотре перенесено

By  | 30.01.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 30 січня, повинно було відбутися чергове судове засідання у справі за позовом генерального директора ГКК «Карпати» Лева Грицака до редакції газети «Джерела Трускавця» та громадянки О. Куц про захист честі, гідності та ділової репутації. Справа слухається у Трускавецькому міському суді (суддя Володимир Марчук), інтереси позивача представляє адвокат Наталія Потічна, інтереси відповідачів представляє адвокат Юрій Крамар.

Проте судове засідання сьогодні не відбулося з об’єктивних причин. Хоча в суді вже були заслухані свідки з обидвох сторін (Петро Іванишин, Петро Шумин, Наталія Пономаренко та В`ячеслав Умнов), але виглядає на те, що ця справа закінчиться ще не швидко. Проте позивач Лев має надію, що справедливість колись восторжествує, і брехуни та наклепники будуть покарані.

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