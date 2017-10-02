Суди двох інстанцій підтвердили правомірність дій ДАБІ на Львівщині

Львівський апеляційний адміністративний суд підтвердив законність постанови ДАБІ в Львівській області щодо замовника будівництва – ТзОВ «Лідер моноліт».

Таким чином, наразі порушник містобудівного законодавства повинен сплатити до державного бюджету штраф у розмірі 109 620 грн.

Раніше, під час позапланової перевірки посадовими особами Інспекції було встановлено, що замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку із офісними приміщеннями на вул. Личаківська, 259 у Львові зазначив недостовірні дані в декларації про початок виконання будівельних робіт.

За результатами контрольно-інспекційних заходів на порушника містобудівного законодавства було винесено постанову про накладання штрафних санкцій в розмірі 109 620 грн.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, замовник будівництва звернувся з позовною заявою до суду. Однак, спочатку Львівський окружний адміністративний суд, а згодом і Львівський апеляційний адміністративний суд відмовили позивачу в задоволенні його вимог та ухвалили рішення на користь органу держархбудконтролю.

Прес-служба ДАБІ України

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