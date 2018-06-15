Судитимуть бориславця, який побив чоловіка

By  | 18.06.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 34-річного мешканця Борислава, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Інцидент стався цьогоріч 2 березня в Дрогобичі. Двоє чоловіків (особа одного з яких слідством не встановлена) на очах у перехожих побили металевою арматурою 43-річного мешканця Дрогобицького району. Сам потерпілий переконаний, що це пов’язано із його професійною і громадською діяльністю, адже він перебуває на посаді службовця державного підприємства «Дрогобицьке лісове господарство».

Зазначимо, що нападник досі не зізнався що стало причиною такого вчинку. На даний час обвинувальний акт скеровано у Дрогобицький міськрайонний суд. За вчинене зловмиснику загрожує від 3 до 7 позбавлення волі. Стосовно іншого фігуранта матеріали досудового розслідування виокремлені у інше провадження. Досудове розслідування триває.

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