Судитимуть сімейну лікарку, яка внесла завідомо недостовірні відомості у лікарняний листок

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, завершено досудове розслідування стосовно 67-річної дрогобичанки, яка підозрювалась у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.190 (пособництво до шахрайства, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману), ч.1 ст. 366 (службове підроблення). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що минулоріч у червні сімейний лікар поліклінічного відділення однієї із районних лікарень на Львівщині, внесла завідомо неправдиві відомості до листка непрацездатності про перебування на лікуванні мешканки с. Михайлевичі – викладача місцевої школи. Таким чином, остання отримала допомогу по тимчасовій втраті працездатності і заподіяла шкоду державі на понад 2 тис грн.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті. Санкції вказаних статей передбачають покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років.

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